Вопрос сексуальных меньшинств один из тех, что до сих пор делит общество на две части, и проявляется в самых разнообразных формах - от поддержки таких акций, как ЛГБТ-прайд, до систематического насилия, часто заканчивающегося фатально. Так почему же в нашем обществе все еще существуют предрассудки и нетерпимость к тем, кто отличается?

"Существует несколько аспектов разнообразия (в алфавитном порядке) - возраст, инвалидность, пол, религиозная принадлежность, сексуальная ориентация, этническая принадлежность. У каждого такого измерения есть свои исторические, политические и социальные корни.

Каждый из нас сам формирует представление о другом человеке, но, к сожалению, часто мнения складываются в обстановке нехватки или отсутствия информации, основываясь на стереотипах и предрассудках.

Опираясь на них, образуются дискуссии, в которых порой появляются категории "мы" и "другие", "хороший" и "плохой", "правильно" и "неправильно"", в разговоре с порталом "Apollo" указывает Фонд интеграции общества (SIF), который c 2002 изучает положение различных меньшинств и социальных групп.

"Термин "сексуальная ориентация" часто используется в качестве синонима к понятиям гомосексуальность и "негетеросексуальность", категоризируя отклонения от нормы. Например, частная жизнь гетеросексуального человека принимается, как само собой разумеющийся факт. Однако когда речь заходит о гомосексуалистах, обычно говорят - "это личное дело каждого", и в обществе подобному нет места. Таким образом, тема попадает в список "табу", считают представители SIF.

Преобладающее мнение латвийского общества фонд рассматривает и в глобальном контексте.

В Латвии один из самых низких показателей терпимости и понимания принципов недискриминации в Европе.

В Индексе социального прогресса (The Social Progress Index), который исследует всевозможные уровни развития разных народов и охватывает в общей сложности 52 индикатора, Латвия занимает 33-е место среди стран мира (для сравнения, Эстония занимает 23-е место, а Литва - 34-е).

"В случае с Латвией, самые низкие показатели как раз в аспекте толерантности (наша страна находится лишь на 69 месте). Это говорит о том, что уровень терпимости у нас очень низкий и среди людей преобладает дискриминация", рассказывают представители фонда.

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Психотерапевт и сексолог Артур Шульц объясняет причину, по которой люди с разной сексуальной ориентацией часто сталкиваются с негативным отношением со стороны своих сверстников и где скрыт корень общественных предрассудков.

"Это вопрос безопасности - люди чувствуют угрозу от разговоров о сексуальности как таковой - в этом случае не важно, идет ли речь конкретно о сексуальной ориентации. Во время таких разговоров люди могут задумываться о личной сексуальности, которой они часто не довольны или не удовлетворены".

Шульц поясняет, что человек, который полностью удовлетворен своей сексуальностью - толерантен.

"Это не означает, что он сразу же хочет попробовать себя в подобном аспекте, но психически уравновешенный человек не будет иметь никаких возражений против законных сексуальных практик между двумя взрослыми людьми, и никогда не причинит никому вреда".

"Если же у человека со своей сексуальностью не все в порядке, он эту неудовлетворенность и "сексуальную боль" переносит на общество и отдельные ее категории - ищет виновных, компенсируя таким образом свою внутреннюю ситуацию", поясняет эксперт.

Говоря о том, что многие к сексуальным меньшинствам не испытывают ненависти как к личностям, но вступают в ряды противников только из этических соображений и ценностей, Шульц считает, что "здесь важен вопрос, что именно для этих людей значит понятие "ценность"? Является ли это фактором, после которого происходит деление на более "ценных" и менее"?

Сексолог уверен - если для человека основными ценностями общества являются любовь, гуманность и уважение, тогда эти принципы будут работать и в адрес сексуальных меньшинств. "Ценности должны быть именно такими, если мы хотим называть себя цивилизацией".

''Не нужно быть меньшинством, чтобы понять желание этих людей взяться за руки по пути на какую-нибудь вечеринку, встретиться или попрощаться, как это делают гетеросексуалы или "традиционные" пары. Это естественное и нормальное выражение человеческого взаимодействия, независимо от сексуальной ориентации", говорит Шульц.

Сексолог уверен - для начала, необходимо понять, что стоит у истоков того, что принято называть гомофобией.

"Это, на мой взгляд, выражение "секс-фобии" - страха перед сексуальностью как таковой, ее проявлениями. Страх перед разговорами о сексе, контрацепции, об абортах, о вступлении человека в возраст сексуальной активности, гигиене - подобные темы общество поднимает неохотно. От этих страхов страдают не только гомосексуалисты, но и гетеросексуалы, потому что этот предмет имеет стигматический оттенок".

Сексолог объясняет причины, по которым в обществе по-прежнему существует предвзятое отношение к чему-либо отличающемуся, ведь сексуально откровенный контент на каждом шагу - например, в рекламе, СМИ, кино и т.д.

Он считает, что вопрос сексуальности стигматизирован искусственно - исторически, в результате деятельности религиозных организаций.

"Как получить власть над обществом? Можно запретить внешние проявления человека, свободную прессу, отключать интернет ... Но есть область, которую контролировать сложнее всего: то, что происходит в спальнях, где люди любят друг друга, и чувствуют себя счастливыми.

Однако чтобы установить контроль, в сознание людей помещается «вирус» - мысли о том, что желание заниматься любовью с представителем того или иного пола - грех.

Грубая ирония заключается в том, что религиозные инстанции, ответственные за введение этого "вируса" в западном мире, сами неоднократно становились участниками сцен сексуального насилия в отношении менее защищенных социальных групп или отдельных лиц.

Если задаем себе вопрос - слишком ли мы сексуализированы, необходимо понимать, что в человеческой жизни важными являются несколько вещей - пища, которую мы потребляем несколько раз в день; одежда, которая подходит для нашего климата и социальной среды; работа, в которой мы самореализовываемся и получаем средства для существования и, конечно же, отношения, в которых чувственность является неотъемлемой частью, даже в форме объятий.

Мнения психологов разделяются - одни считают, что человеку необходимо 16 объятий в день, другие говорят о 36.

Конкретное число не так важно, ясно одно - чтобы чувствовать себя комфортно, нам необходимы ежедневные прикосновения. Это тоже часть сексуальности!" указывает эксперт.

Он также отмечает, что необходимо брать во внимание и культурные различия. "Сегодня эта тема особенно важна, ведь мы живем во времена, когда люди предпочитают проводить свой досуг в виртуальной реальности, и общение с настоящим человеком все чаще заменяется интернет-общением, а близость - просмотром различного типа материалов через экран".

"Часть общества безусловно страдает от нехватки контакта, прикосновений. Их сексуальная жизнь происходит с самими собой, и в этом нет ничего плохого, пока это не становится единственным видом сексуальности. Необходимо думать и заботиться о своих потребностях, и понимать, что такие же потребности есть у других", говорит Шульц.

Подобного мнения придерживаются и представители Фонда интеграции общества.