В Эфиопии разбился самолет, на борту которого было 157 человек
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение, передает Reuters.
Уточняется, что он направлялся в Найроби.
По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.
Согласно данным онлайн-трекера Flightradar24, самолёт выполнял рейс ЕТ302 и исчез с экранов радаров спустя три минуты после взлёта в аэропорту Аддис-Абебы, когда был на высоте чуть менее 3 километров.
Это первая в 2019 году в мире катастрофа крупного пассажирского самолёта, выполнявшего регулярный рейс.
"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", - сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед Али в Twitter.
На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, сообщила пресс-служба Ethiopian Airlines.
Reuters передает, что, к сожалению, никто не выжил.
По последним данным, на борту самолета находились люди из 33 стран.
Новость дополняется.
We are following reports that Ethiopian Airlines flight #ET302 to Nairobi has crashed after take off from Addis Ababa.— Flightradar24 (@flightradar24) March 10, 2019
Our coverage in the area is limited. We tracked the flight for about 3 minutes after take off.https://t.co/MtmnQk9sn4 pic.twitter.com/q7sCfmiCOd