Вс, 10.03.2019
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В Эфиопии разбился самолет, на борту которого было 157 человек
На борту находились люди из 33 стран

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Cамолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение, передает Reuters.

Уточняется, что он направлялся в Найроби.

По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.

Согласно данным онлайн-трекера Flightradar24, самолёт выполнял рейс ЕТ302 и исчез с экранов радаров спустя три минуты после взлёта в аэропорту Аддис-Абебы, когда был на высоте чуть менее 3 километров.

Это первая в 2019 году в мире катастрофа крупного пассажирского самолёта, выполнявшего регулярный рейс.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", - сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед Али в Twitter.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, сообщила пресс-служба Ethiopian Airlines.  

Reuters передает, что, к сожалению, никто не выжил.

По последним данным, на борту самолета находились люди из 33 стран.

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