У Анастасии Заворотнюк родилась дочь

Интересно, что девочка родилась в октябре 2018 года, но актрисе и ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву, удалось тщательно скрывать это событие.

У Анастасии уже есть двое детей, а у ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, это первый ребенок.

Напомним, что Заворотнюк 47 лет. Несколько раз Анастасия признавалась, что готова взять ребенка из детского дома. Неизвестно, родила ли актриса сами или воспользовалсь услугами сурмамы.