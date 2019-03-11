Пн, 11.03.2019
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Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа ультрабогачей

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Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Число ультрабогатых жителей России, владеющих состоянием от 30 миллионов долларов, за год увеличилось на 7% — это самые высокие темпы роста в мире, со ссылкой на ежегодный доклад World Wealth Report сообщила "Медуза".

Отмечается, что в конце 2018 года в России проживали 1,5 тысячи ультрабогачей, и это позволяет России занимать 22-е место в мире по этому показателю.

Всего в мире состоянием от 30 миллионов долларов располагали 198 342 человека, сообщает "Медуза".

Примечательно, что по прогнозам авторов доклада, в ближайшие пять лет число ультрабогатых россиян увеличится на 24% до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве.

Отмечается, что темпы прироста ультрабогачей в России будут чуть выше, чем в среднем по миру (22%), но значительно ниже, чем в странах Азии. Например, ожидается, что в Индии ультрабогатых к 2023 году будет на 39% больше, чем в 2018 году.

По итогам 2018 года по числу долларовых миллиардеров Россия заняла пятое место в мире - состоянием не менее 1 миллиарда долларов располагал 101 россиянин, в то время как всего в мире таких  2229 человек. 

При составлении доклада World Wealth Report учитываются все активы, кроме стоимости недвижимости, являющейся основным местом проживания.

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