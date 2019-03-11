Советник Петравичи была причастна к разбазариванию средств из фондов ЕС

Предприятие Калве Lateast в 2008 году получило финансирование в размере 600 000 латов (853 723 евро) из фондов ЕС для создания в Куправе завода по производству глиняных гранул, но предприятие так и не приступило к работе.

Латвийское агентство инвестиций и развития через суд потребовало у фирмы вернуть деньги, но это было невозможно, так как Lateast незадолго до этого была ликвидирована, при этом с налоговой задолженностью на 120 000 латов.

Недавно Калве была принята на работу в Минблаг.

Она не считает, что ситуация с разбазариванием фондов ЕС вредит ее репутации, так как виной всему был экономический кризис и то, что банк потребовал быстрее погасить кредит, что фирма сделала за счет средств из фондов.

Петравича сообщила de facto, что не знала об этом факте из прошлого своей сотрудницы и доверилась тому, что было написано в ее резюме.

В свою очередь в отношении самой Петравичи Служба госдоходов получила анонимные сообщения о том, что на предприятии мужа министра Александра Петравича ООО Monēta платили зарплаты "в конвертах". Эту информацию в СМИ подтвердил и один из бывших работников предприятия.