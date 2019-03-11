Известны результаты экспертизы тела Игоря Малашенко

"Ничего подозрительного там нет", — заявил Венедиктов.

По его словам, судья Высшего суда Андалусии отложил отправку тела, так как ждал результатов экспертизы, потому, что вдова Малашенко Божена Рынска подозревала, что это может быть убийство.

"Мы ожидаем, что судья в ближайшее время примет решение, потому что документы поступили в суд Андалусии. После чего консульство российского посольства в Мадриде выдаст документы, подтверждающие, что Игорь - российский гражданин и так далее. После чего специальное бюро, которое организует транспортировку, получит право транспортировать за границу гроб с телом", - рассказал он.

Известно, что похороны и прощание с Игорем Малашенко, пройдут на Троекуровском кладбище.