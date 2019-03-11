Известны результаты экспертизы тела Игоря Малашенко

СМИ сообщают, что суд получил результаты полной токсикологической экспертизы тела сооснователя НТВ Игоря Малашенко. Теперь оно может быть отправлено в Москву. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Игорь Венедиктов.
"Ничего подозрительного там нет", — заявил Венедиктов.
По его словам, судья Высшего суда Андалусии отложил отправку тела, так как ждал результатов экспертизы, потому, что вдова Малашенко Божена Рынска подозревала, что это может быть убийство.
"Мы ожидаем, что судья в ближайшее время примет решение, потому что документы поступили в суд Андалусии. После чего консульство российского посольства в Мадриде выдаст документы, подтверждающие, что Игорь - российский гражданин и так далее. После чего специальное бюро, которое организует транспортировку, получит право транспортировать за границу гроб с телом", - рассказал он.
Известно, что похороны и прощание с Игорем Малашенко, пройдут на Троекуровском кладбище.
Ранее стало известно, что сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в ночь на 25 февраля в своем доме в Испании.