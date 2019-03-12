СГБ: в мероприятиях 16 марта могут участвовать радикально настроенные лица

Как и в предыдущие годы, в этом году 16 марта в центре Риги пройдут мероприятия, в которых примут участие представители противоположных идеологических лагерей, поэтому существуют риски столкновения мнений.

СГБ обращает внимание на возможность различных провокационных действий 16 марта с целью привлечь внимание российских СМИ и дискредитировать имидж Латвии.

Как сообщалось, в Рижскую думу поданы три заявки на проведение мероприятий 16 марта, когда неофициально отмечается день памяти легионеров.

Лимбажское отделение организации "Даугавас ванаги" подало заявку на проведение шествия с 11.00 до 13.00 по маршруту церковь Св. Иоанна - ул. Калькю - площадь Свободы, где его участники возложат цветы к памятнику Свободы. Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Общество поддержки национальных воинов с 7.00 до 13.00 намерено провести собрание на площади Свободы, в котором примут участие 20 человек.