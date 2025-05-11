Макрон и Трамп отреагировали на заявление Путина о прямых переговорах с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "в случае, если это перемирие будет нарушено, мы договорились, что европейцы и американцы подготовят и будут координировать массовые санкции" против России.

США и Украина уже длительное время пытается добиться, чтобы Россия согласилась на предложение о перемирии, но неудачно.

"Сегодня мы достигли абсолютного единства среди широкого круга стран мира, включая США, в том, что необходимо 30-дневное безоговорочное прекращение огня", - заявил в субботу премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Впервые за долгое время у нас возникло ощущение, что весь свободный мир действительно объединился", - добавил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила поддержку предложению о прекращении огня, которое, по ее словам, "должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к полноценным мирным переговорам".

Макрон заявил, что за соблюдением режима прекращения огня будут в первую очередь следить США, но "европейцы также внесут свой вклад". Он заявил, что прекращение огня откроет путь к "немедленной работе и переговорам с вовлеченными сторонами для достижения стабильного и длительного мира".

Путин в своем сообщении, которое было опубликовано ночью, не упомянул предложение союзников Киева о прекращении огня, однако предложил провести новые переговоры между Россией и Украиной, отметив, что они должны состояться без предварительных условий. Российский диктатор также высказался, что на этих переговорах хочет "устранить основные причины конфликта и добиться длительного мира", а также обвинил сторонников Украины на Западе в желании продолжить войну с Россией.

Макрон заявил, что предложение Путина провести прямые переговоры с Украиной - это первый шаг, но этого недостаточно. "Никаких переговоров до безусловного прекращения огня не может быть", - заявил Макрон журналистам по пути домой из Украины, добавив, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит работать с обеими сторонами над прекращением войны в Украине.