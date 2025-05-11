Макрон и Трамп отреагировали на заявление Путина о прямых переговорах с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора Владимира Путина о прямых переговорах между Россией и Украиной "первым шагом, но недостаточным", сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.
Макрон также сообщил, что Путин "ищет выход, но хочет выиграть время", и считает, что "безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры".
В свою очередь президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором среди прочего сообщил о "потенциально великом дне" для России и Украины.
"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", надеемся, подходит к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы быть уверенным в том, что это произойдет. США хотят сосредоточиться, вместо этого [войны], на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя", - написал Трамп.
В воскресенье Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной об окончании войны, однако не упомянул безусловное 30-дневное перемирие, которое в субботу при поддержке США предложили союзники в Европе.
Лидеры Украины, Франции, Великобритании, Германии и Польши в субботу встретились в Киеве, где предложили 30-дневное безусловное прекращение огня с понедельника, пообещав наложить на Россию новые санкции и увеличить военную поддержку Украине, если Москва не согласится на перемирие. Они сообщили, что США поддерживают это предложение о перемирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "в случае, если это перемирие будет нарушено, мы договорились, что европейцы и американцы подготовят и будут координировать массовые санкции" против России.
США и Украина уже длительное время пытается добиться, чтобы Россия согласилась на предложение о перемирии, но неудачно.
"Сегодня мы достигли абсолютного единства среди широкого круга стран мира, включая США, в том, что необходимо 30-дневное безоговорочное прекращение огня", - заявил в субботу премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Впервые за долгое время у нас возникло ощущение, что весь свободный мир действительно объединился", - добавил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила поддержку предложению о прекращении огня, которое, по ее словам, "должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к полноценным мирным переговорам".
Макрон заявил, что за соблюдением режима прекращения огня будут в первую очередь следить США, но "европейцы также внесут свой вклад". Он заявил, что прекращение огня откроет путь к "немедленной работе и переговорам с вовлеченными сторонами для достижения стабильного и длительного мира".
Путин в своем сообщении, которое было опубликовано ночью, не упомянул предложение союзников Киева о прекращении огня, однако предложил провести новые переговоры между Россией и Украиной, отметив, что они должны состояться без предварительных условий. Российский диктатор также высказался, что на этих переговорах хочет "устранить основные причины конфликта и добиться длительного мира", а также обвинил сторонников Украины на Западе в желании продолжить войну с Россией.
Макрон заявил, что предложение Путина провести прямые переговоры с Украиной - это первый шаг, но этого недостаточно. "Никаких переговоров до безусловного прекращения огня не может быть", - заявил Макрон журналистам по пути домой из Украины, добавив, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит работать с обеими сторонами над прекращением войны в Украине.
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