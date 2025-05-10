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Видео ХАМАС опубликовал видео с двумя израильскими заложниками

Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вооруженное крыло палестинской боевой группировки ХАМАС - бригады Изз ад-Дина аль-Кассама - в субботу, 10 мая, опубликовало видео, на котором показаны двое заложников, захваченных в Израиле более полутора лет назад.

Один из мужчин в видео призывает прекратить войну в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

Израильские СМИ установили, что на видео, дата съемки которого неизвестна, запечатлены Элькан Бохбот и Йосефа-Хаима Охану, похищенные 7 октября 2023 года во время атаки, организованной ХАМАС.

В трехминутном видео один из заложников, которого СМИ идентифицировали как 36-летнего гражданина Колумбии и Израиля Бохбота, выглядит ослабленным и лежит на полу, укрытый простынёй.

Во время нападения 7 октября 2023 года ХАМАС захватил 251 заложника. Из них 58 до сих пор удерживаются в секторе Газа, однако, по оценке израильской армии, 34 из них уже мертвы. В ходе бойни были убиты более 1200 человек.

После двухмесячного перемирия, в течение которого были освобождены несколько десятков заложников, 18 марта Израиль возобновил военную операцию в Газе.

С момента прекращения перемирия ХАМАС опубликовал несколько видеозаписей с заложниками, в том числе с теми, кто фигурирует и в видео, опубликованном в субботу.

Израиль утверждает, что цель возобновленного наступления - заставить ХАМАС освободить оставшихся заложников, однако критики заявляют, что таким образом они подвергаются смертельной опасности.

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