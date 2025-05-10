Зеленский заявил Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией

Позже на предложение о 30-дневном перемирии ответил пресс-секретарем российского диктатора Дмитрий Песков.

"Нам нужно об этом подумать. Это новое развитие. У нас есть собственная позиция", - сказал Песков.

"Мы видим, что Европа нам противостоит. Европа противостоит нам очень открыто, мы это чувствуем, мы это знаем, и мы к этому вполне привыкли", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 мая, Зеленский объявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорились с 12 мая начать полное и безусловное прекращение огня.

"Мы совместно требуем этого от России. Мы знаем, что США поддерживают нас в этом вопросе. Безусловное перемирие означает - без каких-либо условий. Попытка выдвинуть какие-либо условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше", - заявил украинский лидер.