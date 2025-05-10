Зеленский заявил Трампу, что Украина готова к прямым переговорам с Россией

Если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Издание Axios цитирует два источника, которые утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проинформировали об этом президента США Дональда Трампа в ходе 15-минутного телефонного разговора в субботу, 10 мая.
Источники указали, что во время разговора союзники подчеркнули Трампу, что европейские страны введут новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия.
"Трамп, похоже, остался доволен тем, что Украина согласилась на перемирие и поддержала идею прямых переговоров с Россией", - сказал один из источников.
Другой источник добавил, что президент США был рад услышать, что и Украина, и Европа поддерживают его предложение.
"Теперь мы ждем шагов от России", - цитирует Axios одного из двух своих собеседников.
Реакция Москвы на украинские мирные инициативы не заставила себя долго ждать.
Близкий соратник Путина Дмитрий Медведев в соцсети X (бывший Twitter) написал оскорбительный пост в адрес европейских лидеров, принимающих участие в мирных переговорах.
Macron, Merz, Starmer, and Tusk were supposed to discuss peace in Kiev. Instead, they are blurting out threats against Russia. Either a truce for the respite of Banderite hordes or new sanctions. You think that’s smart, eh? Shove these peace plans up your pangender arses!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 10, 2025
Позже на предложение о 30-дневном перемирии ответил пресс-секретарем российского диктатора Дмитрий Песков.
"Нам нужно об этом подумать. Это новое развитие. У нас есть собственная позиция", - сказал Песков.
"Мы видим, что Европа нам противостоит. Европа противостоит нам очень открыто, мы это чувствуем, мы это знаем, и мы к этому вполне привыкли", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в субботу, 10 мая, Зеленский объявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорились с 12 мая начать полное и безусловное прекращение огня.
"Мы совместно требуем этого от России. Мы знаем, что США поддерживают нас в этом вопросе. Безусловное перемирие означает - без каких-либо условий. Попытка выдвинуть какие-либо условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше", - заявил украинский лидер.
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