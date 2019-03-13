"Swedbank": самое доступное в столицах стран Балтии жилье в 2018 году было в Риге

В прошлом году в столицах всех трех стран Балтии жилье стало доступнее, а самое доступное жилье было в Риге, далее следуют Таллин и Вильнюс, свидетельствуют данные Балтийского индекса доступности жилья "Swedbank".
С ростом доходов и улучшением доступности жилья в прошлом году на 2 процентных пункта выросло количество жителей Латвии, которые хотят в ближайшие два года приобрести новое жилье.
Хотя 2018 год во всех странах Балтии отмечен ростом доступности жилья, в Риге рост был самым быстрым. "Улучшение доступности жилья в Риге в прошлом году обусловил рост средней нетто-зарплаты, который превысил рост цены средней квартирной сделки.
Свою лепту внесло и небольшое уменьшение процентных ставок по кредитам. Подъем цен на квартиры был умеренным, при этом средняя цена росла во всех крупных сегментах. На это повлияли растущие строительные расходы на новые квартиры, а также стабильный спрос. Активность на квартирном рынке в прошлом году была практически неизменной по сравнению с предыдущим годом", - пояснила экономист "Swedbank" Линда Вилдава.
Существенные различия в доступности жилья обнаружились при обзоре различных видов квартир в соотношении с уровнем доходов домохозяйств, что лишь проиллюстрировало неравенство возможностей в приобретения квартир. Жители с доходами в размере полутора средних нетто-зарплат по Риге (средняя нетто-зарплата в Риге составляет 830 евро) могут позволить себе приобрести и реновированную квартиру, и квартиру в серийном многоквартирном доме и в новом проекте. Схожая ситуация наблюдается и в домашних хозяйствах с доходами в размере средней зарплаты по Латвии (средняя нетто-зарплата в Латвии составляет 742 евро).
В свою очередь домашнему хозяйству, доходы которого соответствуют полутора медианным зарплатам (медианная зарплата в Латвии составляет 573 евро), приобретение квартиры в Риге доступно лишь в жилом доме серийного типа. Медианную зарплату характеризует то, что у половины работающих получаемое рабочее вознаграждение ниже медианы, а у половины - выше.
Как указывают эксперты "Swedbank", приобретение серийной квартиры доступно более широкому кругу домохозяйств из-за ценового уровня. В случае серийных квартир средняя цена сделки колеблется в районе 800 евро за квадратный метр, в то время как в новых проектах и реновированных квартирах - ближе к 1500 евро.
Это означает, что домохозяйству с медианными доходами в случае приобретения квартиры в новом проекте или реновированном здании для ежемесячного обслуживания долговых обязательств пришлось бы откладывать более 30% месячных доходов. С учетом того, что жителям ежемесячно надо разбираться и с другими повседневными расходами, надо упомянуть, что при превышении бремени ежемесячных долговых обязательств порога в 30% приобретение жилья было бы невозможным.
Правда, по сравнению с 2017 годом наблюдается и некая положительная тенденция. "В прошлом году быстрее всего доступность жилья улучшилась именно для домохозяйств с медианными доходами, в свою очередь для домохозяйств с доходами, которые соответствуют средним доходам по Риге, она росла медленнее. Это хорошая новость, поскольку она может свидетельствовать, что прирост оплаты труда наблюдается у широкого круга населения, а не только у состоятельных жителей. Кроме того, она показывает, что расширяется круг домохозяйств, которые потенциально могут позволить себе приобрести жилье, тем самым улучшив качество своей жизни", - поясняет экономист "Swedbank".
С учетом того, что экономическая ситуация понемногу улучшается и жилье становится все доступнее, не убавилось и желание населения приобретать новое жилье или улучшать имеющееся. Примерно десятая часть (11%) жителей в течение ближайших двух лет совершенно серьезно планирует приобретение нового жилья, в свою очередь почти для половины (42%) сейчас актуально благоустройство уже имеющегося жилья.
Небольшие изменения наблюдаются в том, какой вид жилья выбирается - хотя по-прежнему в большинстве случаев выбирается частный дом, популярность этого выбора немного уменьшилась (37% в этом году против 42% в 2018 году). В то же время каждый пятый покупатель планирует приобрести жилье в серийном многоквартирном доме, возведенном в советское время (21%), а квартиру в новом проекте - 20%.
"В этом году наблюдается выраженная тенденция: позитивный эффект в планах приобретения жилья дала именно уверенность в стабильности своего рабочего места - это признали 53% опрошенных против 31% в 2018 году. Кроме того, чаще наблюдается, что покупателям удалось создать достаточные накопления для внесения первого взноса (37% в этом году и 24% в 2018 году). Программы государственной поддержки для семей с детьми и молодых специалистов также приблизили часть жителей к мечте о своем жилье - 26% тех, кто серьезно смотрит в направлении приобретения нового жилья, ссылаются на положительный эффект этой программы", - рассказывает эксперт Института финансов "Swedbank" Эвия Кропа.
Показательно, что большинство (81%) жителей признали, что охотнее предпочли бы жить спокойно и поэтому приобретают более дешевое жилье или проживают в нем, не обременяя себя слишком высокими ежемесячными платежами. Только 19% латвийских жителей охотнее приобретают более дорогое жилье или живут в нем, "затянув пояса", но наслаждаясь большим комфортом. Такой подход чаще всего готовы реализовать жители со средне высокими и высокими доходами, а также жители с высшим образованием.
"Такой подход указывает, что недвижимость оценивается как инвестиция в будущее, есть уверенность в возможностях в будущем увеличить свои доходы, и "затягивание поясов" - только кратковременная стратегия", - комментирует Кропа.
В интернет-опросе, проведенном в феврале 2019 года Институтом финансов "Swedbank" в сотрудничестве с центром социологических исследований SKDS участвовали 1005 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.