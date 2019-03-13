"Swedbank": самое доступное в столицах стран Балтии жилье в 2018 году было в Риге

С ростом доходов и улучшением доступности жилья в прошлом году на 2 процентных пункта выросло количество жителей Латвии, которые хотят в ближайшие два года приобрести новое жилье.

Хотя 2018 год во всех странах Балтии отмечен ростом доступности жилья, в Риге рост был самым быстрым. "Улучшение доступности жилья в Риге в прошлом году обусловил рост средней нетто-зарплаты, который превысил рост цены средней квартирной сделки.

Свою лепту внесло и небольшое уменьшение процентных ставок по кредитам. Подъем цен на квартиры был умеренным, при этом средняя цена росла во всех крупных сегментах. На это повлияли растущие строительные расходы на новые квартиры, а также стабильный спрос. Активность на квартирном рынке в прошлом году была практически неизменной по сравнению с предыдущим годом", - пояснила экономист "Swedbank" Линда Вилдава.

Существенные различия в доступности жилья обнаружились при обзоре различных видов квартир в соотношении с уровнем доходов домохозяйств, что лишь проиллюстрировало неравенство возможностей в приобретения квартир. Жители с доходами в размере полутора средних нетто-зарплат по Риге (средняя нетто-зарплата в Риге составляет 830 евро) могут позволить себе приобрести и реновированную квартиру, и квартиру в серийном многоквартирном доме и в новом проекте. Схожая ситуация наблюдается и в домашних хозяйствах с доходами в размере средней зарплаты по Латвии (средняя нетто-зарплата в Латвии составляет 742 евро).

В свою очередь домашнему хозяйству, доходы которого соответствуют полутора медианным зарплатам (медианная зарплата в Латвии составляет 573 евро), приобретение квартиры в Риге доступно лишь в жилом доме серийного типа. Медианную зарплату характеризует то, что у половины работающих получаемое рабочее вознаграждение ниже медианы, а у половины - выше.

Как указывают эксперты "Swedbank", приобретение серийной квартиры доступно более широкому кругу домохозяйств из-за ценового уровня. В случае серийных квартир средняя цена сделки колеблется в районе 800 евро за квадратный метр, в то время как в новых проектах и реновированных квартирах - ближе к 1500 евро.

Это означает, что домохозяйству с медианными доходами в случае приобретения квартиры в новом проекте или реновированном здании для ежемесячного обслуживания долговых обязательств пришлось бы откладывать более 30% месячных доходов. С учетом того, что жителям ежемесячно надо разбираться и с другими повседневными расходами, надо упомянуть, что при превышении бремени ежемесячных долговых обязательств порога в 30% приобретение жилья было бы невозможным.