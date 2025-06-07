Опрос избирателей: кто победил в Лиепае, Резекне, Даугавпилсе, Вентспилсе и Юрмале?

Возможно, перевес партии Sarauj, Latgale!, возглавляемой действующим мэром города Элксниньшем, над конкурентами в официальных результатах будет немного меньше.

В Резекне может победить список бывшего мэра Барташевича

Резекне на выборах самоуправлений 2025 года при поддержке 49,3% избирателей может победить список бывшего мэра города Александра Барташевича "Латвия на первом месте"/"Вместе для Латвии", свидетельствуют результаты опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll).

Второе место в Резекне может занять общий список Национального объединения "Все для Латвии"/ТБ-ДННЛ, объединения партий "Новое Единство" и "Для развития Латвии", за который могли проголосовать 15,9% избирателей.

На третьем месте может оказаться общий список Латвийской зеленой партии, Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии, который мог заручиться поддержкой 14,5% избирателей.

Согласно данным EXIT poll, остальные списки в Резекне не преодолели барьер в 5% голосов.

Ближе всего к барьеру в 5% - Союз зеленых и крестьян с 4,6% голосов, партия "Прогрессивные" с 4,3% и Латгальская партия при поддержке 3,5% избирателей.

Еще меньшую поддержку избирателей, предположительно, получили партии Sarauj, Latgale!, "Согласие", Русский союз Латвии и "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши".

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