Опрос избирателей: кто победил в Лиепае, Резекне, Даугавпилсе, Вентспилсе и Юрмале?

В Вентспилсе максимальную поддержку, или 50,5% голосов, получила партия бывшего мэра города Айвара Лембергса "Латвии и Вентспилсу", свидетельствуют результаты опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll), который был проведен в крупных городах у избирательных участков агентством LETA в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ, Рижским университетом им. Страдиня и Латвийским университетом.
На втором месте, согласно результатам опроса, при поддержке 15,2% избирателей оказалось Национальное объединение, на третьем - "Объединенный список" при поддержке 11,1% избирателей.
Согласно данным опроса избирателей, 5-процентный барьер может преодолеть и войти в состав думы также общий список партий "За!"/"Новое Единство", который мог набрать 8,8% голосов.
При этом, согласно результатам опроса EXIT poll, 5-процентный барьер не удалось преодолеть партии "Стабильности!", за которую, предположительно, проголосовали 4,7% избирателей, а также спискам партий "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" и "Согласие", каждый из которых мог набрать 3,3% голосов. В свою очередь, "Латвия на первом месте" в Вентспилсе, предположительно, набрала всего 1,7% голосов.
В Юрмале наибольшую поддержку избирателей, возможно, получила Латвийская зеленая партия, которую представляет бывший мэр Трукснис
В Юрмале наибольшее число голосов - 27% - могла получить Латвийская зеленая партия (LZP), которую представляет в том числе бывший мэр города Гатис Трукснис, свидетельствуют результаты опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll).
Согласно данным опроса избирателей, 5-процентный барьер, дающий право на вхождение в думу, могли преодолеть шесть списков - LZP, Союз зеленых и крестьян (СЗК), Национальное объединение, партия "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте".
За СЗК могли проголосовать 19,1% избирателей, за Национальное объединение - 16,1%, за "Прогрессивных" - 12,4%, за "Согласие" - 7,7%, а за "Латвию на первом месте" - 5,9%.
Остальные списки, согласно данным опроса, не преодолели 5-процентный барьер в Юрмале.
В Даугавпилсе уверенно побеждает партия Sarauj, Latgale!, созданная действующим мэром Элксниньшем
В Даугавпилсе на выборах самоуправлений, заручившись поддержкой 69,4% избирателей, уверенно побеждает партия Sarauj, Latgale!, созданная действующим мэром Андреем Элксниньшем, свидетельствуют результаты опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll).
Второй лучший результат в Даугавпилсе в опросе избирателей показал список Национального объединения, который заручился поддержкой 6% избирателей, а третье место заняла партия "Для развития Латвии" при поддержке 5% избирателей.
За общий список Латгальской партии и партии "Латвия на первом месте" могли проголосовать 4,8% избирателей, а 3,8% могли отдать свой голос за партию "Даугавпилс - мой замок". Согласно данным опроса, общий список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" во втором по величине городе Латвии заручился поддержкой 3,4% избирателей, а за общий список партии Даугавпилсского края и Латвийской зеленой партии проголосовали 3%.
Партия "Стабильности!" в Даугавпилсе, предположительно, могла набрать 2,6% голосов избирателей, а Союз зеленых и крестьян - 1,2% голосов, свидетельствуют данные опроса избирателей.
За политическую силу "Вместе для Латвии" могли проголосовать 0,4% избирателей.
В опросе участвовал 721 респондент, 31% из них предпочли не отвечать. Из всех опрошенных 12% были латышами, а 88% - русскоязычными: таков этнический состав города, что могло оказать влияние на результаты выборов.
Возможно, перевес партии Sarauj, Latgale!, возглавляемой действующим мэром города Элксниньшем, над конкурентами в официальных результатах будет немного меньше.
В Резекне может победить список бывшего мэра Барташевича
Резекне на выборах самоуправлений 2025 года при поддержке 49,3% избирателей может победить список бывшего мэра города Александра Барташевича "Латвия на первом месте"/"Вместе для Латвии", свидетельствуют результаты опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll).
Второе место в Резекне может занять общий список Национального объединения "Все для Латвии"/ТБ-ДННЛ, объединения партий "Новое Единство" и "Для развития Латвии", за который могли проголосовать 15,9% избирателей.
На третьем месте может оказаться общий список Латвийской зеленой партии, Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии, который мог заручиться поддержкой 14,5% избирателей.
Согласно данным EXIT poll, остальные списки в Резекне не преодолели барьер в 5% голосов.
Ближе всего к барьеру в 5% - Союз зеленых и крестьян с 4,6% голосов, партия "Прогрессивные" с 4,3% и Латгальская партия при поддержке 3,5% избирателей.
Еще меньшую поддержку избирателей, предположительно, получили партии Sarauj, Latgale!, "Согласие", Русский союз Латвии и "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши".
В Лиепае больше всего голосов может набрать партия мэра Ансиньша
В Лиепае больше всего голосов, или 49,4%, может набрать Лиепайская партия, которую представляет глава Лиепайской думы Гунарс Ансиньш, свидетельствуют результаты опроса проголосовавших сегодня граждан (EXIT poll), который был проведен в крупных городах у избирательных участков агентством LETA в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ, Рижским университетом им. Страдиня и Латвийским университетом.
Второе место с поддержкой 17,7% в Лиепае занимает Латвийское объединение регионов, третье место с 9,3% голосов - Национальное объединение. "Новое Единство" поддержали 4,5% лиепайчан, а "Согласие" получило 3,9% голосов избирателей.
Политическая сила "Латвия на первом месте" в Лиепае могла набрать 3,9% голосов, тогда как Русский союз Латвии - 3,7%. За партию "Стабильности!" могли проголосовать 2,4% жителей Лиепаи, а за политическую силу "За!" - 2,4% граждан. Еще 1,6% голосов могут набрать совместно стартовавшие партии "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши", а 0,4% голосов - Латвийская зеленая партия.
Надо принимать во внимание, что в этом году по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений изменен порядок выборов и избиратели могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Эти изменения могли повлиять на результаты опроса.
В ходе опроса не были опрошены избиратели, проголосовавшие предварительно.
Методологическую поддержку в проведении опроса оказал центр исследований рынка и общественного мнения SKDS.
В ходе опроса у более чем 70 избирательных участков по принципу случайности анонимно были опрошены почти 6500 проголосовавших на выборах граждан в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе.
Избирательные участки закрылись в субботу в 20 часов.
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