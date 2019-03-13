В Тайланде турист разозлился на загулявшую в баре жену и утопил годовалого сына

Отдыхавший в Таиланде турист из Иордании разозлился на жену и сбросил их маленького сына в море. О трагедии сообщает Daily Mail.
Сообщается, что 52-летний мужчина приехал отдыхать в Паттайю с женой и годовалым сыном. Когда супруга отправилась в бар в одиночестве и оставила его присматривать за ребенком, Салман вышел из себя. В отместку он скинул коляску с ребенком с пирса, а затем попытался сбежать из страны.
Местные жители обнаружили тело и сообщили об этом полиции, после чего сотрудники правоохранительных органов арестовали иорданца в аэропорту.
Мужчина полностью признал свою вину.