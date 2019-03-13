Ср, 13.03.2019
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В Тайланде турист разозлился на загулявшую в баре жену и утопил годовалого сына

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Отдыхавший в Таиланде турист из Иордании разозлился на жену и сбросил их маленького сына в море. О трагедии сообщает Daily Mail.

Сообщается, что 52-летний мужчина приехал отдыхать в Паттайю с женой и годовалым сыном. Когда супруга отправилась в бар в одиночестве и оставила его присматривать за ребенком, Салман вышел из себя. В отместку он скинул коляску с ребенком с пирса, а затем попытался сбежать из страны.

Местные жители обнаружили тело и сообщили об этом полиции, после чего сотрудники правоохранительных органов арестовали иорданца в аэропорту.

Мужчина полностью признал свою вину.

Фото и видео здесь!

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