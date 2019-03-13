В Тайланде турист разозлился на загулявшую в баре жену и утопил годовалого сына

Сообщается, что 52-летний мужчина приехал отдыхать в Паттайю с женой и годовалым сыном. Когда супруга отправилась в бар в одиночестве и оставила его присматривать за ребенком, Салман вышел из себя. В отместку он скинул коляску с ребенком с пирса, а затем попытался сбежать из страны.