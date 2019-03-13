Илзе Юркане: "И в 67 лет у женщины могут быть отношения и секс"

Илзе Юркане рассказала изданию, что уже рассталась с Клявиньшем.

"Я поняла, что не хотела длительных отношений с Давидом. Но я очень рада тем шести месяцам, которые мы провели вместе. Благодаря им у меня дома появилось фортепиано. Но я продолжаю идти вперед. Я верю в Бога и в судьбу. Я не пойду искать спутника в Tinder. Моя встреча с Давидом была очень милой - я узнала его семью, наши отношения были ценными, я получила знания о музыке и о многом другом. Но если нет такой большой любви...

Любовь нельзя отыскать, это дар. Как бабочка. Ты можешь бежать за ней, и ты ее не поймаешь. А когда ты присядешь, она прилетит и сядет тебе на плечо",

- рассуждает Юркане.

В жизни Илзе Юркане было семь романов, но и сейчас, в возрасте 67 лет, она по-прежнему пользуется успехом у мужчин, хотя и не концентрируется на поиске новых отношений.

"Я не могу жаловаться на отсутствие мужского внимания. Я рада этому, но посмотрим, что уготовил мне Бог. И если не будет того мужчины, который мне уготован, то не будет. Об этом я и не беспокоюсь. Не могу представить, чтобы я нацелилась на мужчину и постаралась его заполучить".

"Мне оказывают знаки внимания и женатые мужчины, но этот рубеж я не переступлю. Честно говоря, если в моем возрасте мужчина еще не женат, то с ним что-то не так.

Если он вдовец или разведен, то все в порядке. Я тоже вдова, один из моих бывших мужей уже мертв... Двое из семи моих любимых мужчин уже мертвы. А мой четвертый посылает мне виртуальные цветы, которые сам фотографирует".

"Он был выдающимся финансистом, мы встретились, работая в Citibank, где трудились по 14 часов в день. У нас была очень классная любовь. Через несколько лет я вышла замуж во второй раз и довольно быстро развелась, за это время и он женился.

Когда я рассталась со вторым мужем, он сказал: "Илзе, если бы ты сказала, что разводишься, я бы не женился". Он отправляет мне виртуальные цветы каждую пятницу. Долгие годы",

- делится опытом Юркане, которая долгие годы была замужем за политиком, бывшим министром иностранных дел Янисом Юркансом.

Их расставание широко обсуждалось в желтой прессе, когда выяснилось, что у Яниса уже около года были отношения с другой, замужней женщиной - женой профессора Петериса Апсиса, преподавателем английского языка Линдой Апсе. Теперь Илзе и Янис поддерживают дружеские отношения.

"Самое важное - это осознавать, кто ты и что для тебя важно. Я не позволю, чтобы кто-нибудь в отношениях меня затормозил, захотел превратить в домохозяйку, захотел, чтобы я проводила у его ног весь день. Я не могу. Я должна делать и другие вещи".