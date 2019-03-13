Работник полиции за рулем и с мобильником в руке: если хочется, то можно?

Водитель патруля установлен. Отмечается, что находясь за рулем и сотрудникам полиции нельзя разговаривать по мобильному телефону - это считается нарушением.

В каждом экипаже работают как минимум двое и если необходимо связаться по телефону с дежурной частью или по другой причине, то это может сделать напарник водителя, сообщил представитель Госполиции Том Садовскис.