Работник полиции за рулем и с мобильником в руке: если хочется, то можно?

Пользователь сети Facebook запечатлел момент, когда некий работник Рижской муниципальной полиции, управляя автомобилем, разговаривал по телефону. В полиции указали, что нарушитель установлен и ситуация оценивается.
Сотрудники полиции связались с автором видео, дабы установить точное время и место съемки.
Водитель патруля установлен. Отмечается, что находясь за рулем и сотрудникам полиции нельзя разговаривать по мобильному телефону - это считается нарушением.
В каждом экипаже работают как минимум двое и если необходимо связаться по телефону с дежурной частью или по другой причине, то это может сделать напарник водителя, сообщил представитель Госполиции Том Садовскис.