Ср, 13.03.2019
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Работник полиции за рулем и с мобильником в руке: если хочется, то можно?

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

Пользователь сети Facebook запечатлел момент, когда некий работник Рижской муниципальной полиции, управляя автомобилем, разговаривал по телефону. В полиции указали, что нарушитель установлен и ситуация оценивается.

Сотрудники полиции связались с автором видео, дабы установить точное время и место съемки.

Водитель патруля установлен. Отмечается, что находясь за рулем и сотрудникам полиции нельзя разговаривать по мобильному телефону - это считается нарушением.

В каждом экипаже работают как минимум двое и если необходимо связаться по телефону с дежурной частью или по другой причине, то это может сделать напарник водителя, сообщил представитель Госполиции Том Садовскис.

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