В Риге дважды выступит резидент проекта Stand Up на ТНТ Иван Усович

13 апреля, в уютном зале кинотеатра K Suns (Elizabetes 83/85), состоятся сразу два юмористических концерта, и в обоих примет участие постоянный резидент проекта Stand Up на ТНТ - Иван Усович. Первый сеанс начнётся в 19:00, второй – в 21:30.
Усович – один из самых ярких представителей "второй волны" телевизионного стендапа ТНТ. Начав с рубрики "Открытый Микрофон", Иван быстро стал признанным мастером комедийного жанра и сейчас делит сцену с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Нурланом Сабуровым и прочими звёздами стендапа на канале ТНТ.
Его отличительные черты - уникальное чувство юмора и оригинальный подбор тем для выступления. Например, в одном из своих последних выступлений он сумел очень смешно "разложить по полочкам" русский алфавит.
На разогреве у именитого гостя выступят лучшие резиденты Riga Stand Up со своим самым свежим и качественным материалом. Для рижан подобные выступления на одной сцене с более опытным "коллегой" - это шанс получить бесценный опыт и стимулировать развитие местной юмористической сцены.
Организаторы приняли решение организовать второй сеанс из-за высокой популярности звёздного гостя и вызванного его приездом ажиотажа.
Оба сеанса состоятся 13 апреля, в 19:00 и 21:30, в кинотеатре K Suns (Elizabetes 83/85). Билеты в продаже в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv