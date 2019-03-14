В Риге дважды выступит резидент проекта Stand Up на ТНТ Иван Усович

Усович – один из самых ярких представителей "второй волны" телевизионного стендапа ТНТ. Начав с рубрики "Открытый Микрофон", Иван быстро стал признанным мастером комедийного жанра и сейчас делит сцену с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Нурланом Сабуровым и прочими звёздами стендапа на канале ТНТ.

Его отличительные черты - уникальное чувство юмора и оригинальный подбор тем для выступления. Например, в одном из своих последних выступлений он сумел очень смешно "разложить по полочкам" русский алфавит.

На разогреве у именитого гостя выступят лучшие резиденты Riga Stand Up со своим самым свежим и качественным материалом. Для рижан подобные выступления на одной сцене с более опытным "коллегой" - это шанс получить бесценный опыт и стимулировать развитие местной юмористической сцены.

Организаторы приняли решение организовать второй сеанс из-за высокой популярности звёздного гостя и вызванного его приездом ажиотажа.