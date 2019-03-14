В Киеве обнаружили мертвым охранника Порошенко

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на «Украинская правда».
По словам спикера нацполиции Ярослава Тракало, речь идет об охраннике главы государства Александре Бухтатом.
«Утром тело обнаружили прохожие в Шевченковском районе», — сказал Тракало.
Он добавил, что признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.
По данным телеканала ТСН, погибший занимал должность главного консультанта. Также в его удостоверении указывается, что он работал в департаменте информационной политики ведомства.
Как отмечается, полиция пока не подтверждает эти данные.
На настоящий момент тело мужчины отправлено на экспертизу, а следователи изучают видео с близлежащих камер наблюдения.