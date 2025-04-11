Против России, без Америки. Как Европа вооружает себя сама

Кроме того, торговля оружием — вопрос не только экономический, но и политический, и поэтому переключиться на европейских поставщиков, даже если они бы смогли обеспечить спрос, сразу невозможно.

И тем более невозможно втянуть в эту политику страны, которые не входят в ЕС. Уже после публикации «Белой книги» Норвегия объявила о закупке в Южной Корее самоходных артиллерийских установок на 5,65 млрд норвежских крон (470,9 млн евро).

У европейских институций есть сильная сторона: они способны интегрировать рынки многих стран и регулировать правила в большом союзе. Но пока большая часть расходов на оборону, планирование и реализация планов остаются на усмотрение государств-членов, они будут, вероятно, тормозить эти процессы.

К тому же программы, которые разработали в ЕС, потребуют еще согласования на местах, так что в ближайшее время новостями о развитии европейской системы обороны будут, очевидно, не репортажи о новых заводах, выпускающих танки, а сообщения о новых соглашениях, которые будут заключать между собой страны Европейского союза.

ЕC — довольно громоздкая конструкция, в масштабе международного сообщества он — как огромный тяжелый контейнеровоз среди небольших кораблей. Такой корабль меняет курс на протяжении десятков миль, но когда он наконец лег на новый, развернуть его обратно очень сложно — это не моторная лодка.