В Гааге не смогут судить Путина, пока он президент России

В Гааге учредят спецтрибунал для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины. Но начать судить Путина заочно не получится, пока он остается президентом РФ.
Спецтрибунал, который страны Запада хотят создать для суда за преступление агрессии против Украины, не сможет начать заочное разбирательство в отношении Владимира Путина до тех пор, пока он занимает пост президента России, сообщило вечером в четверг, 10 апреля, издание Euronews со ссылкой на двух европейских чиновников.
Трибунал, как ожидается, будет создан в Гааге, но действующий иммунитет Путина в качестве главы государства делает невозможным его преследование без личного присутствия в зале суда - на этом настаивают архитекторы будущего процесса. Под иммунитет подпадают также премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров. В дополнение ко всему Россия не признает вторжение в Украину преступлением, отказывается сотрудничать с западными структурами, и это делает экстрадицию любых высокопоставленных фигурантов РФ практически невозможной.
По словам источников Euronews, все эти условия зафиксированы в проекте международного соглашения, которое заложит правовую основу работы трибунала под эгидой Совета Европы (СЕ). Техническая подготовка документа завершилась в конце марта во время встречи так называемой "Основной группы" в Страсбурге. Участники подготовили три документа - двустороннее соглашение между Украиной и СЕ, устав трибунала и соглашение о порядке его управления. Подписание документов намечено на 9 мая в Киеве, но сроки могут быть передвинуты.
Запрет на заочные процессы
Запрет на заочные процессы стал результатом компромисса между странами-участницами переговоров. По словам одного из европейских дипломатов, это положение уже не подлежит пересмотру и будет включено в финальную версию соглашения.
Преступление агрессии отличается от других международных преступлений - таких как военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Если последние вменяются в вину непосредственным исполнителям - солдатам, офицерам, наемникам, - то агрессия квалифицируется как преступление военно-политического руководства. Агрессия может выражаться в форме вторжения, оккупации, аннексии, блокады или иных вооруженных нападений одного государства на другое.
Несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге обладает юрисдикцией по таким делам на основании так называемых Кампальских поправок, она распространяется лишь на страны, ратифицировавшие Римский статут. Россия, как и США, не является его участницей. Поэтому западные союзники Украины хотят создать отдельный, независимый трибунал для суда за преступление агрессии РФ против Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!