В Гааге не смогут судить Путина, пока он президент России

Спецтрибунал, который страны Запада хотят создать для суда за преступление агрессии против Украины, не сможет начать заочное разбирательство в отношении Владимира Путина до тех пор, пока он занимает пост президента России, сообщило вечером в четверг, 10 апреля, издание Euronews со ссылкой на двух европейских чиновников.

Трибунал, как ожидается, будет создан в Гааге, но действующий иммунитет Путина в качестве главы государства делает невозможным его преследование без личного присутствия в зале суда - на этом настаивают архитекторы будущего процесса. Под иммунитет подпадают также премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров. В дополнение ко всему Россия не признает вторжение в Украину преступлением, отказывается сотрудничать с западными структурами, и это делает экстрадицию любых высокопоставленных фигурантов РФ практически невозможной.