Фото Пограничники задержали гражданина Украины на поддельном рейсовом микроавтобусе

В четверг вечером при помощи технических систем в Берзиньской волости Краславского края было зафиксировано подозрительное лицо. В ходе проверки полученной информации на обочине дороги Шкяуне - Поречье был констатирован белый микроавтобус Mercedes Benz. На требование пограничников предоставить документы водитель транспортного средства не отреагировал и на автомобиле поспешно покинул место происшествия.

После погони, продолжавшейся примерно 10 минут, в населенном пункте Сварини мужчина покинул транспортное средство и попытался убежать, но неудачно.

Почти одновременно при помощи технических систем было зафиксировано второе лицо - гражданин Сомали, который незаконно пересек латвийско-белорусскую границу, чтобы разведать ситуацию.

В отношении водителя транспортного средства, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело за попытку предоставления нелегальным иммигрантам возможности незаконного пребывания на территории Латвийской Республики, что было сделано в корыстных целях, за неподчинение законным требованиям пограничников и пребывание на территории Латвии без действительного проездного документа были начаты административные процессы, а в отношении гражданина Сомали предприняты меры по пресечению незаконного пересечения государственной границы.

По имеющейся у Госпогранохраны информации, на белорусской стороне собралась группа из нескольких десятков человек, планировавших незаконно пересечь государственную границу, а задержанный микроавтобус был специально подготовлен для перемещения этих лиц.