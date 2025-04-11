Безрассудный обгон в исполнении грузовика. Просят отозваться очевидцев и автора видео

Стражи порядка призывают отозваться очевидцев и автора видео, который 8 апреля опубликовал запись, где видно, как на автодороге Рига - граница Эстонии, возможно, в Айнажской волости, водитель грузовика осуществляет опасный и безрассудный маневр, едва не вызвав лобовое столкновение с другим транспортным средством.

Полиция призывает всех, кто был на месте событий или обладает полезной информацией, связаться с Госполицией, позвонив по номеру телефона 112, 64101309 или 64201312 или написав на электронную почту: lolita.dreimane@vidzeme.vp.gov.lv

Aicinām atsaukties aculieciniekus un video autoru, kurš 8. aprīlī publicēja video, kurā redzams, kā uz a/c Rīga – Igaunijas robeža, iespējams, Ainažu pag., smagās automašīnas vadītājs veic bīstamu un neapdomīgumanevru, teju izraisot frontālu sadursmi ar citu transportlīdzekli. pic.twitter.com/IW4l4fJfzx — Valsts policija (@Valsts_policija) April 11, 2025