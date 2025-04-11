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Безрассудный обгон в исполнении грузовика. Просят отозваться очевидцев и автора видео

Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Государственная полиция призывает отозваться очевидцев происшествия и автора видео, которое было опубликовано в соцсетях 8 апреля.

Стражи порядка призывают отозваться очевидцев и автора видео, который 8 апреля опубликовал запись, где видно, как на автодороге Рига - граница Эстонии, возможно, в Айнажской волости, водитель грузовика осуществляет опасный и безрассудный маневр, едва не вызвав лобовое столкновение с другим транспортным средством.

Полиция призывает всех, кто был на месте событий или обладает полезной информацией, связаться с Госполицией, позвонив по номеру телефона 112, 64101309 или 64201312 или написав на электронную почту: lolita.dreimane@vidzeme.vp.gov.lv

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