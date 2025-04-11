Трамп заявил, что ЕС был готов объявить ответные меры на его пошлины, но затем, увидев действия США в отношении Китая, решил "немного подождать".

"Я думаю, что они (ЕС) поступили очень разумно", - заявил Трамп на заседании своего Кабинета министров.

На вопрос, рассматривает ли он ЕС как единое целое или будет говорить об этом с отдельными странами, Трамп ответил: "Мы рассматриваем его как единый блок".

Несмотря на позитивную оценку, Трамп вновь повторил свое заявление о том, что Евросоюз был создан исключительно для того, чтобы воспользоваться ситуацией в США.

Трамп неожиданно объявил в среду, что откладывает введение повышенных пошлин на 90 дней, установив базовую ставку в 10% для всех стран, кроме Китая. Он объявил, что повышает таможенную пошлину на китайский импорт до 125%. ЕС был готов ввести пошлину в размере 20%.