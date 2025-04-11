Президент США Дональд Трамп в четверг приветствовал решение Европейского союза (ЕС) отложить введение ответных пошлин на импорт из США на 90 дней, назвав его "очень разумным".
Трамп заявил, что ЕС был готов объявить ответные меры на его пошлины, но затем, увидев действия США в отношении Китая, решил "немного подождать".
"Я думаю, что они (ЕС) поступили очень разумно", - заявил Трамп на заседании своего Кабинета министров.
На вопрос, рассматривает ли он ЕС как единое целое или будет говорить об этом с отдельными странами, Трамп ответил: "Мы рассматриваем его как единый блок".
Несмотря на позитивную оценку, Трамп вновь повторил свое заявление о том, что Евросоюз был создан исключительно для того, чтобы воспользоваться ситуацией в США.
Трамп неожиданно объявил в среду, что откладывает введение повышенных пошлин на 90 дней, установив базовую ставку в 10% для всех стран, кроме Китая. Он объявил, что повышает таможенную пошлину на китайский импорт до 125%. ЕС был готов ввести пошлину в размере 20%.
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