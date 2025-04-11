Силы обороны Эстонии задержали танкер теневого флота России

В конце 2023 года через два дня после разрушения якорем китайского судна газопровода Balticconnector стало известно, что Минобороны готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.

В мае 2024 года Минобороны РФ опубликовало законопроект о пересмотре морских границ России в Балтийском море. После резко негативной реакции целого ряда стран НАТО, россияне удалили текст законопроекта из открытого доступа.

В сентябре 2024 года командующий Cилами обороны Эстонии Андрус Мерило рассказал о разработке планов по блокированию российского судоходства в Балтийском море в целях защиты.

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило (справа) состоит за спиной своего предшественника Мартина Херема. Церемония смены главы Сил обороны на территории Генерального штаба Сил обороны, 28 июня 2024 года, Таллинн. Фото: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix

В декабре 2024 года снова якорем гражданского судна был разрушен энергокабель Estlink-2. Ряд политиков выразили уверенность, что речь идет о диверсиях российских спецслужб. Об этом же сказал и командующий постоянной морской группой НАТО контр-адмирал Арьен Варнаар.

Однако до сих пор правоохранительные органы, занятые расследованием, не подтвердили информацию о диверсии россиян.

В январе 2025 года Силы обороны преследовали в Балтийском море танкер "Псков", который находился в районе очередного повреждения телекоммуникационного кабеля, проложенного по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией.

Через несколько недель экс-директор ФСБ, помощник Путина Николай Патрушев заявил, что ВМС РФ готовится к силовым действиям в случае попыток противодействия судам, которые все еще ходят в российские порты на Балтике.