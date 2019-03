Ольга Бузова показала, как сделать упругую грудь и пухлые губы

Знаете эту чудо-женщину? Я хочу такой же гладкий лоб!😃 А кто хочет пухлые губы без уколов? Все мои знакомые девочки «сидят» на ее упражнениях, так как делать их элементарно, а эффект бывает лучше, чем после косметолога. И вы #Моилюди ловите подборку моих любимых упражнений от Анечки Меланнет @melannett 😘 Все они простые, не занимают много времени, их можно выполнять где угодно. Экспресс-лифтинг за пару минут просто творит чудеса! После долгого перелёта или бессонной ночи - то, что нужно👌 Еще больше бесплатных полезных и простых упражнений ищите в профиле Ани @melannett. Не забывайте подписываться и сохранять в закладки! Анечка, красотка моя, спасибо тебе за эти спасительные чудо-техники!😘 и #моилюдивсегдасомной

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 14, 2019 at 1:02am PDT