Ольга Бузова показала, как сделать упругую грудь и пухлые губы
Феномен российского шоу-бизнеса Ольга Бузова, за Instagram которой следят более 15 миллионов подписчиков, разместила на своей страничке видео с упражнениями блогера Melannett, на котором девушка демонстрирует, как с помощью теннисного мяча, рук и вакуумного массажа сделать красивыми лицо и тело.
«Знаете эту чудо-женщину? Я хочу такой же гладкий лоб! А кто хочет пухлые губы без уколов?
Все мои знакомые девочки "сидят" на ее упражнениях, так как делать их элементарно, а эффект бывает лучше, чем после косметолога.
И вы ловите подборку моих любимых упражнений от Анечки Меланнет..." - такими словами сороводила теледива этот ролик под вывеской "Гладкое декольте и высокая грудь".
Знаете эту чудо-женщину? Я хочу такой же гладкий лоб!😃 А кто хочет пухлые губы без уколов? Все мои знакомые девочки «сидят» на ее упражнениях, так как делать их элементарно, а эффект бывает лучше, чем после косметолога. И вы #Моилюди ловите подборку моих любимых упражнений от Анечки Меланнет @melannett 😘 Все они простые, не занимают много времени, их можно выполнять где угодно. Экспресс-лифтинг за пару минут просто творит чудеса! После долгого перелёта или бессонной ночи - то, что нужно👌 Еще больше бесплатных полезных и простых упражнений ищите в профиле Ани @melannett. Не забывайте подписываться и сохранять в закладки! Анечка, красотка моя, спасибо тебе за эти спасительные чудо-техники!😘 и #моилюдивсегдасомной
Далеко не все разделили восторг Бузовой от увиденного. Одни посчитали советы блогера интересными, другие же раскритиковали Ольгу за откровенную рекламу.
"Бред такой!", "Теперь я знаю, как использовать теннисные мячи", "Больше на развод какой-то похоже", "Сама инъекции делаешь",
"Я пробовала, точно есть результат, вы молодец!", - пишут в комментариях.
А вы что скажете?
Фотогалерея: Ольга Бузова в Риге