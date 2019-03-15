Наряд дня: 56-летняя Деми Мур в кэжуал с кокетливым плиссе
Недавно в Нью-Йорке прошел саммит In goop Health, который ежегодно устраивает известная американская актриса Гвинет Пэлтроу со своей лайфстайл-компанией Goop. Поддержать ее пришли многочисленные поклонники здорового образа жизни, в том числе и голливудская звезда Деми Мур.
56-летняя актриса выбрала для этого мероприятия плиссированную синюю юбку длины миди и объемный светлый джемпер. Просто, слегка кокетливо и очень эффектно! Смотрите фото - оцените современный кэжуал...
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