Пт, 15.03.2019
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Наряд дня: 56-летняя Деми Мур в кэжуал с кокетливым плиссе
Просто и эффектно!

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Недавно в Нью-Йорке прошел саммит In goop Health, который ежегодно устраивает известная американская актриса Гвинет Пэлтроу со своей лайфстайл-компанией Goop. Поддержать ее пришли многочисленные поклонники здорового образа жизни, в том числе и голливудская звезда Деми Мур.

56-летняя актриса выбрала для этого мероприятия плиссированную синюю юбку длины миди и объемный светлый джемпер. Просто, слегка кокетливо и очень эффектно! Смотрите фото - оцените современный кэжуал...

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: AFP/SCANPIX

Болше фото смотрите в нашей галерее!

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