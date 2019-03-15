Жестокая правда об отношениях с девушками-Водолеями

3. Она секcуально активная

Женщины-Водолеи невероятно любопытные, непредвзятые и любящие что-то нетрадиционное. Благодаря этому с ними интересно в постели (или на заднем сиденье автомобиля, или где-то на природе, или… ну, вы поняли). Представительница этого знака готова на все, но только в том случае, если сама этого захочет и это будет ее выбор.

Для нее важна взаимосвязь секcа и ее мыслей (в противном случае она начнет думать о чем-то другом).

Возбуждайте одновременно и ее тело, и разум, говоря ей, что именно хотите с ней сделать, прежде чем приступить непосредственно к делу.

Ей больше нравится крепкая хватка, а не легкие и нежные прикосновения, так что имейте это в виду.

Но знаете, в чем заключается настоящая прелесть секcа с женщиной-Водолеем? Поскольку она редко ощущает связь со своей физической стороной, ее секcуальность невероятно сильна и по-эротически невинна. Наблюдать за тем, как она сама исследует себя (и вы вместе с ней) - это очень секcуально.

4. Она ненавидит "сопливую" романтику

Женщины-Водолеи очень практичны, а также оригинальны и искренни, чем и гордятся. Они ценят искренность гораздо выше, чем показушные проявления чувств.

Пропустите День Валентина, и ей будет все равно - этот праздник и так уже превратился в клише. Но если вы забудете о ее дне рождения, она сама быстро о вас забудет.

Женщинам-Водолеям нравится, когда за ними ухаживают, потому что они хотят (читай: им нужно!) почувствовать себя особенными. Признание в любви на ее странице в Фейсбуке ее возмутит, поскольку ей покажется, что таким образом вы хотите обратить всеобщее внимание на себя - "О, вау, какой он на самом деле хороший парень".

Ей нужна романтика, но ее практичная сторона хочет, чтобы она была реальной и обоснованной.

С ее стороны вы можете рассчитывать на широкие жесты и подарки, при помощи которых она захочет показать вам, насколько ценит вас настоящего.

Банальные подарки и предсказуемые проявления чувств - это не для нее.

5. Она избегает конфликтов

Женщина-Водолей всегда выступает за справедливость и уважает чужое право на самовыражение. Она редко считает свое мнение единственно верным и всегда выслушает вашу точку зрения. Она терпеть не может грубость и чувствует себя некомфортно во время конфликтов. По ее мнению, ни то, ни другое не является необходимым.

Вас что-то раздражает? Постарайтесь спокойно и рационально объяснить проблему -

она к вам прислушается и постарается сделать все для того, чтобы ее разрешить. Только если это не будет противоречить ее личным убеждениям.

Если же вы попытаетесь над ней доминировать, повысите на нее голос или неуважительно обзовете - она сразу же уйдет.