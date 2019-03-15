Жестокая правда об отношениях с девушками-Водолеями
Находитесь в поисках любви всей своей жизни и ищете женщину "словно не из этого мира"? Если перед вами Водолей - считайте, вы ее нашли! Да, представительницы этого знака Зодиака именно такие!
Водолеи наиболее нетрадиционные из всех знаков Зодиака. Они уникальные, чудаковатые, невероятно очаровательные и очень умные личности. Женщины-Водолеи склонны к глубоким размышлениям и постоянно открывают себя с новой стороны. Они расширяют жизни окружающих непрекращающимся потоком новых идей.
Девушка-Водолей - по-настоящему интересная личность.
Если вам удалось завоевать ее неприступное сердце, она сделает вас по-настоящему счастливым и будет всегда держать вас в тонусе.
Щедрая, откровенная и остроумная - именно такой женщиной вы будете восхищаться. Тем не менее, несмотря на все это, девушки-Водолеи остаются наиболее парадоксальными среди представительниц всех остальных знаков зодиакального круга. Научиться справляться с ее эксцентричностью под силу далеко не каждому. Водолеи идеально подойдут добрым и уверенным в себе мужчинам, которые не боятся трудностей.
Несколько фактов, которые вам стоит знать о девушке-Водолее:
1. Она чертовски умна
Представительницы этого знака Зодиака известны своим высоким интеллектом. Они отличаются от остальных склонностью к глубоким раздумьям.
Девушка-Водолей не только обдумывает какую-либо тему, она изучает ее… тщательно, со всех возможных сторон (и это приносит ей огромную радость).
Ей недостаточно знать только общие факты, ведь ей нужно докопаться до истины и понять все "как" и "почему", касающиеся абсолютно любой темы, которая вызывает ее интерес. Именно поэтому просто необходимо, чтобы вы занимались любовью не только с ее телом, но и с разумом.
Такой женщине нужен мужчина, который сможет быть с ней на одном интеллектуальном уровне. Обмен тщательно продуманными идеями невероятно ее возбуждает
- она словно загорается изнутри и начинает сиять, если вы правильно простимулируете ее мозг.Если же разговоры с вами ей перестанут быть интересными, она быстро заскучает и найдет себе кого-то другого.
2. Она часто погружается в свои мысли
Минус женщины-Водолея заключается в том, что она часто полностью погружается в свои мысли и теряет связь со своими физическими ощущениями.
Она сильно обижается, когда ей говорят, что она "слишком много думает" или "накручивает себя". Вы не получите доступ к ее телу, пока не сможете успокоить ее разум.
Женщине-Водолею недостает чувственности, поскольку ей сложно переключиться с мыслей на физические ощущения. Помогите ей с этим и обратите ее внимание на те мелочи, которые мозг может упускать из виду - к примеру, легкий приятный ветерок на ее коже или же всю полноту вкуса блюда, которое вы ей приготовили.
Как представительницы воздушного знака женщины-Водолеи часто кажутся холодными и эмоционально отстраненными. На самом деле они совершенно не такие.
Просто большую часть своего времени они проводят, погрузившись в свои собственные мысли (так они чувствуют себя наиболее комфортно),
и их практически всегда необходимо оттуда выманивать. Мужчина, который посчитает, что такая женщина достойна его усилий, будет вознагражден, потому что…
3. Она секcуально активная
Женщины-Водолеи невероятно любопытные, непредвзятые и любящие что-то нетрадиционное. Благодаря этому с ними интересно в постели (или на заднем сиденье автомобиля, или где-то на природе, или… ну, вы поняли). Представительница этого знака готова на все, но только в том случае, если сама этого захочет и это будет ее выбор.
Для нее важна взаимосвязь секcа и ее мыслей (в противном случае она начнет думать о чем-то другом).
Возбуждайте одновременно и ее тело, и разум, говоря ей, что именно хотите с ней сделать, прежде чем приступить непосредственно к делу.
Ей больше нравится крепкая хватка, а не легкие и нежные прикосновения, так что имейте это в виду.
Но знаете, в чем заключается настоящая прелесть секcа с женщиной-Водолеем? Поскольку она редко ощущает связь со своей физической стороной, ее секcуальность невероятно сильна и по-эротически невинна. Наблюдать за тем, как она сама исследует себя (и вы вместе с ней) - это очень секcуально.
4. Она ненавидит "сопливую" романтику
Женщины-Водолеи очень практичны, а также оригинальны и искренни, чем и гордятся. Они ценят искренность гораздо выше, чем показушные проявления чувств.
Пропустите День Валентина, и ей будет все равно - этот праздник и так уже превратился в клише. Но если вы забудете о ее дне рождения, она сама быстро о вас забудет.
Женщинам-Водолеям нравится, когда за ними ухаживают, потому что они хотят (читай: им нужно!) почувствовать себя особенными. Признание в любви на ее странице в Фейсбуке ее возмутит, поскольку ей покажется, что таким образом вы хотите обратить всеобщее внимание на себя - "О, вау, какой он на самом деле хороший парень".
Ей нужна романтика, но ее практичная сторона хочет, чтобы она была реальной и обоснованной.
С ее стороны вы можете рассчитывать на широкие жесты и подарки, при помощи которых она захочет показать вам, насколько ценит вас настоящего.
Банальные подарки и предсказуемые проявления чувств - это не для нее.
5. Она избегает конфликтов
Женщина-Водолей всегда выступает за справедливость и уважает чужое право на самовыражение. Она редко считает свое мнение единственно верным и всегда выслушает вашу точку зрения. Она терпеть не может грубость и чувствует себя некомфортно во время конфликтов. По ее мнению, ни то, ни другое не является необходимым.
Вас что-то раздражает? Постарайтесь спокойно и рационально объяснить проблему -
она к вам прислушается и постарается сделать все для того, чтобы ее разрешить. Только если это не будет противоречить ее личным убеждениям.
Если же вы попытаетесь над ней доминировать, повысите на нее голос или неуважительно обзовете - она сразу же уйдет.
Злые, любящие посплетничать, мелочные и зацикленные на себе люди вызывают у женщины-Водолея отвращение. Если она сочтет ваше поведение "нечестным", вы навсегда утратите ее уважение и доверие.
6. Она невероятно независима
Уран, одна из планет-покровителей этого знака Зодиака (вторая - Сатурн), способствует независимости женщин-Водолеев. Их потребность оставаться верной себе можно сравнить с потребностью всех нас в кислороде.
Как в личной жизни, так и в профессиональной, если женщина-Водолей почувствует, что ее не ценят, сдерживают или пытаются контролировать, она сразу уйдет.
Да, ей известно, что она чудаковатая. Она знает, что ей нужно много личного пространства. Больше всего она боится того, что у нее отнимут ее свободу. Если вы хотите с ней сблизиться, то немного отступите.
Ничего у нее не просите, и она даст вам все. Потребуйте от нее что-либо - она ничего вам не даст и исчезнет из вашей жизни.
7. Она постоянно меняется
"Развивайся или умри" - эта фраза идеально подходит прогрессивным представительницам данного знака-Зодиака.
Расширять свое сознание, делать окружающий мир лучше и расти как личность - это часть ни на минуту не прекращающегося процесса развития женщины-Водолея.
Вероятнее всего, она будет ожидать того же и от вас. Она никогда не скажет, что именно вам нужно поменять в себе, но вместе с тем будет ожидать, что вы будете развиваться как личность. Если вы будете стоять на одном месте, то она быстро потеряет к вам интерес.
Тем не менее все эти перемены делают женщину-Водолея непостоянной. Она вкладывает всю свою энергию и энтузиазм в одни отношения либо же бизнес-проект, а затем переключается на что-то новое и идет уже совершенно другой дорогой. Попытки не отставать от нее часто обескураживают.
Если вы хотите, чтобы она оставалась той же женщиной, с которой вы познакомились 10 лет назад - забудьте об этом, потому что такому никогда не бывать.
Добрая, остроумная, образованная и бунтарская - жизнь, проведенная с такой женщиной никогда не будет скучной. Ей нужен сильный и уверенный в себе мужчина, который сможет не уступать ей в интеллектуальном плане и не отступать от своих идеалов, и при этом способный помочь ей открыться эмоционально и секcуально. Если вы именно такой мужчина, то приготовьтесь к совершенно новому миру любви, который вам предстоит для себя открыть.
Перевод статьи 7 Brutal Truths About Loving An Aquarius (As Written By One) via Клубер.
Дополнено и отредактировано Русским TVNET.