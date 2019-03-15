Подозреваемый в коррупции Брандавс покинул Латвию

К Брандавсу были применены меры пресечения, одна из которых - запрет покидать страну. Однако KNAВ на основании норм Закона об уголовном процессе и признанным в мире нормам по соблюдению прав человека удовлетворил просьбу Брандавса - выехать из Латвии на четыре дня, сообщили в Бюро.

В соцсетях 14 марта появилась информация, что Брандавс был замечен в аэропорту Мадрида выходящем из самолета авиакомпании airBaltic.

Как мы уже сообщали, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией объявило, что начало уголовный процесс о преступных деяниях - взяточничестве и посредничестве во взяточничестве, возможно, совершенных должностными лицами предприятия RK.

В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.

В рамках уголовного процесса был задержан Брандавс.

До 7 марта он занимал должность руководителя отдела электронных расчетов RS но в связи с задержанием правление предприятия отстранило его от этой должности.

7 марта KNAB назначило Брандавсу в качестве меры пресечения залог в размере 200 000 евро, запрет приближаться к определенным лицам и запрет на выезд из страны.