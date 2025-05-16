РФ и Украина договорились в Стамбуле об обмене пленными

Обмен пленными в формате "1000 на 1000" произойдет "в ближайшие дни", сообщили главы российской и украинской делегаций - Владимир Мединский и Рустем Умеров. По их словам, есть перспектива продолжения переговоров.
Делегации Украины и России на переговорах в Стамбуле 16 мая договорились "в ближайшие дни" провести обмен пленными в формате "1000 на 1000". Об этом после завершения встречи рассказали главы российской и украинской делегаций - помощник президента РФ Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Умерова, в ходе прямых переговоров также обсуждалась личная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации добавил, что о возможных новых переговорах с Россией "будет объявлено в ближайшее время".
Мединский сообщил журналистам, что российская сторона "удовлетворена в целом результатами встречи" и "готова продолжать контакты". По словам помощника президента РФ, запрос украинской стороны на прямые переговоры между Путиным и Зеленским был "принят к сведению". Мединский также заявил, что стороны договорились продолжить переговоры после обмена детальными планами прекращения огня.
Первые с 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной продолжались около полутора часов. Сначала сообщалось, что встреча может быть продолжена в тот же день. Однако затем информагентства сообщили, что на переговорах была "сделана пауза", и главы делегаций выступили с заявлениями для прессы.
Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в Турции
Провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая предложил Украине Путин за пять дней до этой даты. Зеленский выразил согласие, однако заявил, что готов вести переговоры в Турции только лично с российским лидером. Президент США Дональд Трамп еще 14 мая давал понять, что его участие в переговорах в Стамбуле возможно.
В итоге президент России не приехал, отправив в Стамбул делегацию во главе с Мединским. Зеленский назначил главой украинской делегации Умерова. Трамп также отказался от участия в переговорах, но заявил, что готов встретиться с Путиным, "как только это можно будет устроить". Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что только встреча Трампа с Путиным может привести к прогрессу в урегулировании.
Украинская делегация: Россия выдвигает нереалистичные требования
Переговоры РФ и Украины стартовали днем 16 мая в президентском дворце Долмабахче в Стамбуле. Умеров перед их началом заявил, что мир возможен, если Россия согласится на 30-дневное прекращение огня, а также вернет похищенных украинских детей и проведет обмен военнопленными.
Мединский утверждал, что российская сторона рассматривает переговоры в Стамбуле как "продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса". По его словам, делегация России "настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения".
Однако по итогам переговоров в Стамбуле из украинских переговорных кругов поступила информация, что требования России на переговорах являются нереалистичными и значительно выходят за рамки всего ранее обсуждавшегося. По словам инсайдера из окружения украинской делегации, требования Москвы "включают ультимативные условия, согласно которым Украина должна отступить с собственной территории для достижения режима прекращения огня, а также другие неприемлемые и неконструктивные условия". Он добавил: "Украина готова к реальному прекращению огня и дальнейшему подлинному мирному процессу без предварительных условий".
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