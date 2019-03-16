ЧП в автомастерской: водитель на внедорожнике придавил работника

15 марта произошёл несчастный случай на рабочем месте в Эстонии. Скорая доставила 66-летнего пострадавшего в больницу, сообщает rus.postimees.ee.
Подробности происшествия ещё выясняются. Начато уголовное дело.
Пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель подтвердила, что им поступила информация о несчастном случае в Раквере.
По данным Virumaa Teataja, несчастный случай произошел в маленькой авторемонтной мастерской. Работник настраивал приближение Toyota Land Cruiser к автоподъемнику. Внезапно, водитель внедорожника нажал на газ, и автомобиль врезался в работника. Работник получил тяжёлые травмы.