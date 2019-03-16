ЧП в автомастерской: водитель на внедорожнике придавил работника

Пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель подтвердила, что им поступила информация о несчастном случае в Раквере.

По данным Virumaa Teataja, несчастный случай произошел в маленькой авторемонтной мастерской. Работник настраивал приближение Toyota Land Cruiser к автоподъемнику. Внезапно, водитель внедорожника нажал на газ, и автомобиль врезался в работника. Работник получил тяжёлые травмы.