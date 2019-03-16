Сб, 16.03.2019
Хотелось бы избежать банальностей и клише, но для меня большая честь быть тренером сборной Латвии. Это большая ответственность и мощный вызов для меня. Славиша Стоянович, главный тренер сборной Латвии по футболу

ЧП в автомастерской: водитель на внедорожнике придавил работника

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone / LETA

15 марта произошёл несчастный случай на рабочем месте в Эстонии. Скорая доставила 66-летнего пострадавшего в больницу, сообщает rus.postimees.ee.

Подробности происшествия ещё выясняются. Начато уголовное дело.

Пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель подтвердила, что им поступила информация о несчастном случае в Раквере.

По данным Virumaa Teataja, несчастный случай произошел в маленькой авторемонтной мастерской. Работник настраивал приближение Toyota Land Cruiser к автоподъемнику. Внезапно, водитель внедорожника нажал на газ, и автомобиль врезался в работника. Работник получил тяжёлые травмы.

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