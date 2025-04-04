Приоритетами "Нового Единства" в Риге будут безопасность и поддержка семей

Также "Новое Единство" считает своими приоритетами улучшение городской среды, поддержку образования, содействие росту экономики, развитию предпринимательства и разнообразной культурной жизни.

Перед подачей списка кандидат в мэры и нынешний руководитель Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что для столицы эти выборы будут решающими, поскольку избирателям предстоит выбрать между начатым в 2020 году курсом на перемены и тем, что Рига может оказаться в руках политбизнесменов.

"Долг и ответственность "Нового Единства" - работать над тем, чтобы Рига была благоустроенным городом с национальными и европейскими ценностями, куда возвращаются люди и где растет благосостояние", - сказал Кирсис.

В выборах в Риге "Новое Единство" будет участвовать вместе с движением "За!" и членами думской фракции "Код для Риги".

В список кандидатов от "Нового Единства" вошли Инесе Андерсоне, Лаума Паэглькална, Олаф Пулкс, Эдгар Икстенс, Арнис Петерис Розенталс, Дзинтра Гека-Васка, Нил Йостс, Линда Озолиня, Карлис Шадурскис, Мирослав Кодис, Андрис Рейзенбергс, от "Кода для Риги" - Линда Озола, Давис Сталтс, Янис Озолс, от движения "За!" - Лайма Гейкина, Ивар Друлле, Линда Цурика, Мик Целминьш и др.