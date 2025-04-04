Ринкевич: благодаря тарифной политике США странам ЕС могут открыться новые возможности

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждались торговые отношения США и ЕС, а также предложения ЕС по увеличению финансирования для обороны и поддержки Украины.

Президент отметил, что тарифная политика США, с одной стороны, может вызвать экономическую турбулентность, но с другой - стать новой возможностью, если страны ЕС освоят новые рынки. По мнению Ринкевича, стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы договориться о взаимовыгодных условиях торговли.

Он подчеркнул, что ЕС должен стать более самодостаточным, особенно в сфере производства критически важных товаров, так как это единственный способ стать более устойчивым к различным потрясениям. По словам Ринкевича, этого можно достичь за счет диверсификации рисков, выхода на мировые рынки и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Президент отметил, что Латвия должна эффективно использовать средства, выделенные в рамках программ ЕС на 2021-2027 годы, и активно отстаивать свои интересы при планировании средств на следующий период.