Главное за 4 апреля Причины авиапроисшествия под Адажи, ЕС готовит санкции против Х и в Кенгарагсе строят трамвайные пути

Под конец рабочей недели в Латвии и мире произошло много событий. Стало известно, что Евросоюз планирует санкции против платформы X Илона Маска, в Таллинне 20 школам разрешили вести обучение на русском языке, а в Латвию пришла волна холода. Об этих и других новостях пятницы, 4 апреля, читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Непосредственной причиной авиапроисшествия, которое произошло 4 мая прошлого года на Таллиннском шоссе под Адажи, когда небольшой самолет совершил аварийную посадку, стала нестабильная работа двигателя и вибрация, свидетельствует заключительный доклад Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов (TNGIIB) о несчастном случае.
Госполиция в четверг сообщила, что задержала некоего мужчину по подозрению в убийстве и попытке убийства еще одного лица в Риге, в Вецдаугаве. Программа TV3 Degpunktā раскрывает новую информацию о произошедшей резне.
Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению женщины в нападении на врача Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS), выяснило агентство LETA в прокуратуре.
В пятницу, 4 апреля, в Клинической университетской больнице им. Страдиня родились тройняшки, сообщили агентству LETA в больнице.
Выходные в Латвии будут холодными, в субботу во многих местах ожидается снегопад, и, согласно текущим прогнозам, прохладная погода с периодическим снегом может сохраниться до пасхальной недели.
За рубежом:
В четверг городское собрание Таллинна одобрило продолжение обучения на русском языке в двадцати школах города, но лишь в отдельных классах основной школы в следующем учебном году, сообщает Rus.Postimees.
The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз планирует "серьезные санкции" в отношении соцсети X, которая принадлежит Илону Маску, за нарушение закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом. Одна из возможных мер - крупный штраф, пишет "Медуза".
С начала полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла свыше 900 тысяч человек, из которых 250 тысяч были убиты, сообщили в НАТО. При этом РФ продолжает набирать достаточно людей, чтобы восполнить потери.
У президента США Дональда Трампа заканчивается терпение в отношении России, пока Белый дом пытается достичь соглашения о прекращении огня в Украине, сообщили в пятницу, 4 апреля, источники на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких должностных лиц национальной безопасности после встречи в Белом доме с инфлюенсером и адептом теорий заговора Лорой Лумер, которая выразила сомнения в лояльности этих людей, сообщает газета New York Times и другие американские СМИ.
Интересное чтиво:
Торговая война между США и Европейским союзом (ЕС) сотрясает Атлантику, но высокие волны тарифов нависли и над балтийскими берегами. Эта война может затронуть каждую лесопилку, каждое экспортно ориентированное предприятие и каждое политическое решение в Риге. Какие отрасли окажутся под наибольшим ударом, насколько реакция Евросоюза будет соответствовать интересам Латвии и с какими геополитическими дилеммами она столкнется, балансируя между своим главным союзником в сфере безопасности (США) и экономическим блоком, частью которого она является (ЕС) - в материале TVNET+.
В рижском районе Кенгарагс идут активные работы про продлению трамвайной линии 7-го маршрута. Ее увеличат более чем на два километра. TVNET+ не только побывал на месте работ, но и поговорил с местными жителями.
"Он все время шутит, иногда очень жестко, но это все равно очень смешно", - говорит о работе с режиссером Виестуром Кайришем актриса Рижского русского театра им. М. Чехова Вероника Плотникова.
Этой весной группа "Нэнси" дала 10 концертов в 9 городах Балтии (в Даугавпилсе два концерта подряд). Все концерты прошли с аншлагом. Ролики в соцсетях, где восторженная публика затягивает "Дым сигарет с ментолом" и другие хиты коллектива, видели буквально все. Рассказываем историю украинской группы, песни которой в 90-х звучали из каждого утюга. Скандалы, обвинения в плагиате, трагическая потеря самого молодого участника коллектива... TVNET+ связался с одним из организаторов балтийского тура группы "Нэнси".
Еще в воскресенье 35-летняя Ольга Смаргуна отмечала День святого Валентина. Утром в понедельник она разбудила и отправила в школу детей. Вскоре ей стало так плохо, что мать Ольги вызвала неотложную помощь. Ольга - одна из четырех жителей Салиенской волости Аугшдаугавского края, которая в конце февраля умерла от нелегального алкоголя. Все погибшие были трудоспособного возраста; в волости о них отзываются положительно. Единственный фактор - все были нуждающимися.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!