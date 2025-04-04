Главное за 4 апреля Причины авиапроисшествия под Адажи, ЕС готовит санкции против Х и в Кенгарагсе строят трамвайные пути

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The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз планирует "серьезные санкции" в отношении соцсети X, которая принадлежит Илону Маску, за нарушение закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом. Одна из возможных мер - крупный штраф, пишет "Медуза".

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С начала полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла свыше 900 тысяч человек, из которых 250 тысяч были убиты, сообщили в НАТО. При этом РФ продолжает набирать достаточно людей, чтобы восполнить потери.

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У президента США Дональда Трампа заканчивается терпение в отношении России, пока Белый дом пытается достичь соглашения о прекращении огня в Украине, сообщили в пятницу, 4 апреля, источники на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

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Президент США Дональд Трамп уволил нескольких должностных лиц национальной безопасности после встречи в Белом доме с инфлюенсером и адептом теорий заговора Лорой Лумер, которая выразила сомнения в лояльности этих людей, сообщает газета New York Times и другие американские СМИ.

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