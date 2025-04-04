Газета: Уволен глава Агентства национальной безопасности США

В четверг, 3 апреля, был уволен директор Агентства национальной безопасности США (АНБ) генерал Тимоти Хо, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
На посту главы разведывательной службы Хо провел чуть больше года.
Чиновники не назвали причину увольнения Хо, отмечает газета.
Хо также возглавлял Киберкомандование США - подразделение Пентагона, занимающееся кибервойнами и проводящее наступательные и оборонительные кибероперации.
Его заместитель, Венди Ноубл, также была уволена и переведена на другую должность в Пентагоне, отмечает газета.
Хо был назначен на эту должность в феврале прошлого года. Ранее он занимал несколько руководящих постов в сфере кибербезопасности, в том числе командующего Национальными силами кибернетической миссии.
Президент США Дональд Трамп внес значительные изменения в руководство вооруженных сил с момента вступления в должность в январе.
В феврале президент уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна. Объяснения этому шагу не было дано.
Заместитель командующего Киберкомандованием США Уильям Хартман и исполнительный директор АНБ Шейла Томас назначены исполняющим обязанности директора и заместителем директора АНБ соответственно, сообщает Washington Post.
Ряд американских СМИ также написали, что Трамп уволил нескольких должностных лиц национальной безопасности после встречи в Белом доме с инфлюенсером и адептом теорий заговора Лорой Лумер, которая выразила сомнения в лояльности этих людей.
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