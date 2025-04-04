Газета: Уволен глава Агентства национальной безопасности США

На посту главы разведывательной службы Хо провел чуть больше года.

Чиновники не назвали причину увольнения Хо, отмечает газета.

Хо также возглавлял Киберкомандование США - подразделение Пентагона, занимающееся кибервойнами и проводящее наступательные и оборонительные кибероперации.

Его заместитель, Венди Ноубл, также была уволена и переведена на другую должность в Пентагоне, отмечает газета.

Хо был назначен на эту должность в феврале прошлого года. Ранее он занимал несколько руководящих постов в сфере кибербезопасности, в том числе командующего Национальными силами кибернетической миссии.

Президент США Дональд Трамп внес значительные изменения в руководство вооруженных сил с момента вступления в должность в январе.

В феврале президент уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна. Объяснения этому шагу не было дано.

Заместитель командующего Киберкомандованием США Уильям Хартман и исполнительный директор АНБ Шейла Томас назначены исполняющим обязанности директора и заместителем директора АНБ соответственно, сообщает Washington Post.

Ряд американских СМИ также написали, что Трамп уволил нескольких должностных лиц национальной безопасности после встречи в Белом доме с инфлюенсером и адептом теорий заговора Лорой Лумер, которая выразила сомнения в лояльности этих людей.

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