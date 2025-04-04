Видео Полиция задержала инкассатора, который мог украсть тысячи евро

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 26 марта на площади Республики в центре Риги. Задержание произошло после того, как он забрал деньги из торговой точки. Учитывая характер работы задержанного, он был вооружен.

Видео: Задержание инкассатора

Подозреваемый родился в 1982 году и ранее не был судим.

По имеющейся у полиции информации, он мог украсть 5400 евро из инкассированных денег.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.