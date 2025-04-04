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Видео Полиция задержала инкассатора, который мог украсть тысячи евро

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого Фото: Ekrānšāviņš

По подозрению в краже полиция задержала сотрудника инкассации, который забирал деньги в торговых центрах Риги.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 26 марта на площади Республики в центре Риги. Задержание произошло после того, как он забрал деньги из торговой точки. Учитывая характер работы задержанного, он был вооружен.

Видео: Задержание инкассатора

Подозреваемый родился в 1982 году и ранее не был судим.

По имеющейся у полиции информации, он мог украсть 5400 евро из инкассированных денег.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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