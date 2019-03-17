Вс, 17.03.2019
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Корабли ВМФ России провели на Балтике артиллерийские стрельбы

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Иллюстративное фото

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Минирование акватории и уничтожение надводных целей отработали корабли Балтийской военно-морской базы (БВМБ) ВМС России, сообщила пресс-служба Балтфлота в субботу, 16 марта.

"В море экипажи провели артиллерийские стрельбы по морской мишени и плавающей мине, отразили удары авиационных средств условного противника", - говорится в сообщении.

Также корабли выполнили минирование одного из районов боевой подготовки в Балтийском море.

"В свою очередь условные минные поля с помощью штатных средств обезвредили тральщики главной базы Балтийского флота", - отметили в пресс-службе.

В состав разнородных групп кораблей БВМБ вошли корветы, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, тральщики, суда вспомогательного флота.

"В общей сложности в манёврах приняли участие порядка 15 кораблей и вспомогательных судов флота", - информирует пресс-служба БВМБ.

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