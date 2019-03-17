Корабли ВМФ России провели на Балтике артиллерийские стрельбы

Минирование акватории и уничтожение надводных целей отработали корабли Балтийской военно-морской базы (БВМБ) ВМС России, сообщила пресс-служба Балтфлота в субботу, 16 марта.
"В море экипажи провели артиллерийские стрельбы по морской мишени и плавающей мине, отразили удары авиационных средств условного противника", - говорится в сообщении.
Также корабли выполнили минирование одного из районов боевой подготовки в Балтийском море.
"В свою очередь условные минные поля с помощью штатных средств обезвредили тральщики главной базы Балтийского флота", - отметили в пресс-службе.
В состав разнородных групп кораблей БВМБ вошли корветы, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, тральщики, суда вспомогательного флота.
"В общей сложности в манёврах приняли участие порядка 15 кораблей и вспомогательных судов флота", - информирует пресс-служба БВМБ.