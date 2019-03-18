В эфиопской и индонезийской катастрофах Boeing наблюдается однозначное сходство

Оба разбившихся самолета были Boeing 737 MAX 8. Использование этих летательных аппаратов после эфиопской катастрофы было прекращено.

Напомним, 10 мая в Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, все они погибли.

В воскресенье министр транспорта Эфиопии Гагматив Могес сообщил, что предварительное сообщение о причинах аварии будет опубликовано в течение 30 дней, сообщает ВВС.

Министр считает, что, согласно предварительной информации, обстоятельства эфиопской и индонезийской катастроф очень похожи.

Черные ящики обоих самолетов зафиксировали резкое изменение высоты, самолеты необычно часто снижали и увеличивали высоту.

В свою очередь в октябре прошлого года самолет 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море. В авиакатастрофе погибли все 189 человек, находившихся на борту.

Индонезийские следователи выяснили, что один из сенсоров авиалайнера, обеспечивающий информацию о воздушных потоках на крыльях, мог дать неправильные данные, автоматически вызвав уход самолета в пике.

Автоматическая система в моделях самолетов 737 MAX 8 и 737 MAX 9, цель которой - помочь пилотам избежать от поднятия носа самолета опасно высоко, в необычных условиях может опустить нос вниз так сильно, что пилоты больше не смогут поднять его обратно.