Из дневников Елены Грицук: Весеннее обострение
После долгой и угрюмой зимы наконец-то пришла весна! Конечно, то, что сейчас происходит за окном, сложно назвать дружелюбной и солнечной весной, но меня согревает сам факт того, что на календаре - март, и вот-вот появятся первые весенние цветы, а вместе с ними покажутся красивые женские ножки в коротеньких юбочках, что однозначно будет греть душу и поднимать настроение нашим любимым мужчинам. Кстати, про этих мартовских котиков я бы сегодня и хотела поговорить, вернее - про их волшебное мнение о нашем женском весеннем гардеробе.
Недавно в ресторане за ужином я стала невольным слушателем мужского обсуждения внешнего вида современных модниц. Я думаю, девушки меня поймут, что оказаться в эпицентре такого мужского разговора весьма интересно, так как можно узнать много нового.
Напротив нашего столика сидела большая и дружественная компания девушек. Судя по всему, у кого-то из них был день рождения, поэтому одеты они были "на выход". Как вы уже догадались, наш столик не оставил без внимания это событие. Мои друзья начали высказывать свое субъективное мнение по поводу "нравится - не нравится", как выглядят барышни, сидящие рядом.
Честно говоря, я заметила, что мужчины - те еще сплетники, которым иногда доставляет удовольствие процесс "перемывания косточек".
Первой под критический взгляд попала девушка в остроносых ботфортах на каблуках. Друзья начали говорить о том, что хоть это и привлекает внимание к ее красивым ногам, но все же выглядит вульгарно - "в голове сразу же всплывают картинки из фильмов для взрослых".
Я пыталась защищать ботфорты, сказав, что это один из самых топовых предметов гардероба вот уже несколько сезонов. Мои друзья рассмеялись и парировали, что мода модой, а мужские ассоциации никуда не деть.
Следующий момент, который меня поразил, - это то, что не все мужчины считают кружево красивым и уместным атрибутом в женском гардеробе. Лично для меня нет ничего более сексуального, чем красивое кружевное черное платье.
Как оказалось, по мнению мужчин, все зависит от кроя платья, а кружевная спина больше раздражает, чем радует. "Вот так новость, - подумала я. - Теперь мир не будет прежним…"
Третий момент, который вызывал неприятную дрожь по телу в моей мужской компании, - это пайетки. Да-да! Всеми нами, девочками, любимые и праздничные пайетки безумно раздражают большинство мужчин. Вот и думай после этого, как же угодить не только модным капризам и своим желаниям, но еще и представителям сильного пола.
Как говорила Коко Шанель: "Женщина одевается для других женщин". Получается, чтобы ваш внешний вид пришелся по душе мужчине - это должен быть совершенно иной образ, чаще всего отличающийся от того, что рекомендуют носить нам глянцевые журналы и передовые дизайнеры моды.
На мой вопрос, а что же тогда надеть, чтобы выглядеть красиво, модно и привлекательно в глазах мужчины, мои друзья хором ответили: "Юбку!".
Оказывается, хорошо сидящая юбка по фигуре (лучше не короткая, а по колено) привлечет взгляд любого мужчины.
Юбка - это тот элемент гардероба, который отличает мужчин от женщин, подчеркивает нашу хрупкость и увеличивает женственность в несколько раз.
Причем к актуальному сочетанию классической юбки-карандаш и кроссовок или кед, например, с кожаной косухой, мужчины относятся положительно.
Считают это современным и отличным компромиссом между "красиво и удобно".
Также в беседе о современной моде речь зашла о джинсах. Многим мужчинам очень нравится этот предмет в женском гардеробе, особенно когда джинсы не висят, а сексуально "сидят" по фигуре.
Следующий предмет гардероба, который пришелся по вкусу сильному полу, - это комбинезоны. В этом сезоне они по-прежнему остаются актуальными. Признаюсь, сама безумно люблю различные комбинезоны. На мой взгляд, это не только стильно, но еще и удобно.
Тут главная фишка состоит в том, чтобы найти "свой", хорошо сидящий комбинезон, а то есть вероятность увеличить себе бедра, уменьшить грудь
или походить на гномика больше, чем на модную красотку.
Еще одна модная вещь, которую многие мужчины находят привлекательной, - объемный свитер.
По их словам, в такой одежде девушки выглядят более беззащитно и мило. С такой барышней хочется выпить чашечку кофе и поговорить по душам.
Объемные свитера можно сочетать и с различными джинсами (классическими, укороченными, "бойфрендами" или слим), а также с юбками (мини, плиссе, карандаш). Нередко под такой свитер можно надеть и рубашку.
Хочется пару слов сказать и о весеннем макияже. Уже долгое время сохраняется тенденция "макияж без макияжа". Что это значит? Это означает то, что мы должны выглядеть максимально естественно, используя нюдовые оттенки помады, теней и румян. Тон на лице должен выравнивать оттенок, но быть лишь слегка заметным, а то и вовсе прозрачным. Хайлайтеры придают здоровое сияние и свежесть, так что про них тоже не забываем, но не перебарщиваем. Кстати,
по словам тех же мужчин, многие женщины без косметики выглядят лучше, чем с активным макияжем. Современные мужчины устали от "разукрашенных Барби".
Им хочется естественности, легкости и нежности. Милые женщины, цветите, как весенние цветы, будьте свежи и красивы, а главное – любимы!