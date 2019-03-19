Из дневников Елены Грицук: Весеннее обострение

Недавно в ресторане за ужином я стала невольным слушателем мужского обсуждения внешнего вида современных модниц. Я думаю, девушки меня поймут, что оказаться в эпицентре такого мужского разговора весьма интересно, так как можно узнать много нового.

Напротив нашего столика сидела большая и дружественная компания девушек. Судя по всему, у кого-то из них был день рождения, поэтому одеты они были "на выход". Как вы уже догадались, наш столик не оставил без внимания это событие. Мои друзья начали высказывать свое субъективное мнение по поводу "нравится - не нравится", как выглядят барышни, сидящие рядом.

Честно говоря, я заметила, что мужчины - те еще сплетники, которым иногда доставляет удовольствие процесс "перемывания косточек".

Первой под критический взгляд попала девушка в остроносых ботфортах на каблуках. Друзья начали говорить о том, что хоть это и привлекает внимание к ее красивым ногам, но все же выглядит вульгарно - "в голове сразу же всплывают картинки из фильмов для взрослых".

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Я пыталась защищать ботфорты, сказав, что это один из самых топовых предметов гардероба вот уже несколько сезонов. Мои друзья рассмеялись и парировали, что мода модой, а мужские ассоциации никуда не деть.

Следующий момент, который меня поразил, - это то, что не все мужчины считают кружево красивым и уместным атрибутом в женском гардеробе. Лично для меня нет ничего более сексуального, чем красивое кружевное черное платье.

Как оказалось, по мнению мужчин, все зависит от кроя платья, а кружевная спина больше раздражает, чем радует. "Вот так новость, - подумала я. - Теперь мир не будет прежним…"

Третий момент, который вызывал неприятную дрожь по телу в моей мужской компании, - это пайетки. Да-да! Всеми нами, девочками, любимые и праздничные пайетки безумно раздражают большинство мужчин. Вот и думай после этого, как же угодить не только модным капризам и своим желаниям, но еще и представителям сильного пола.

Как говорила Коко Шанель: "Женщина одевается для других женщин". Получается, чтобы ваш внешний вид пришелся по душе мужчине - это должен быть совершенно иной образ, чаще всего отличающийся от того, что рекомендуют носить нам глянцевые журналы и передовые дизайнеры моды.

На мой вопрос, а что же тогда надеть, чтобы выглядеть красиво, модно и привлекательно в глазах мужчины, мои друзья хором ответили: "Юбку!".

Оказывается, хорошо сидящая юбка по фигуре (лучше не короткая, а по колено) привлечет взгляд любого мужчины.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Юбка - это тот элемент гардероба, который отличает мужчин от женщин, подчеркивает нашу хрупкость и увеличивает женственность в несколько раз.

Причем к актуальному сочетанию классической юбки-карандаш и кроссовок или кед, например, с кожаной косухой, мужчины относятся положительно.