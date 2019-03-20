Директор LIAA отрицает, что сотрудники агентства замешаны в мошенничестве с фондами ЕС

Сотрудники Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) не замешаны в мошенничестве с фондами Европейского Союза (ЕС), подчеркнул директор ЛАИР Андрис Озолс.
19 марта Государственной полицией были задержаны пять человек, подозреваемых в легализации незаконно нажитых средств и мошенническом получении средств в размере более 4 млн евро. Портал grani.lv писал, что среди них даугавпилсский предприниматель Владислав Дриксне.
Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) 19 марта в передаче "Один на один" на Латвийском телевидении рассказал, что в этом деле замешаны и сотрудники Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).
Однако Андрис Озолс сказал агенству LETA, что сотрудники ЛАИР не ввязаны в мошенничество с фондами ЕС. Работнки его учреждения сотрудничают с государственной полицией и вне подозрения.
Директо LIAA также добавил, что Немиро до передачи "Один на один" с ним не связывался. Между тем министр экономики заявил в эфире обратное.
По мнению Озолса, сказанное Немиро в передаче необоснованно бросает тень сомнений на LIAA, тем самым подрывая имидж государства, поскольку агентство сотрудничает с иностранными инвесторами.
LIAA отправило письмо в Министерство экономики с просьбой пояснить сказанное в передаче, чтобы LIAA могла его оценить.