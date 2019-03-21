Божена Рынска готовится к ЭКО, чтобы родить ребенка от умершего мужа
25 февраля в Испании в возрасте 64 лет ушел из жизни один из основателей НТВ, советник президентской кампании Бориса Ельцина и предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко. На днях стало известно, что его супруга, теперь уже вдова, Божена Рынска решила... родить от него ребенка.
44-летняя журналистка и светский обозреватель настолько тяжело переживала потерю мужа, что сама чуть не умерла.
Практически сразу после случившегося Рынска начала публиковать на своей странице в Facebook посты, посвященные мужу. Однако
2 марта в микроблоге знаменитости появилась запись, сделанная ее родственницей Ниной Костиковой, которая рассказала, что Божена совсем не встает с постели,
и попросила помощи в ее транспортировке из Испании в Россию.
3 марта сама Рынска вышла на связь, оставив на своей странице в соцсети довольно таинственное послание.
"К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми - всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела",
- написала она, дав понять, что пережила клиническую смерть, и добавив, что "ощутила счастье засыпания, но потом ее грубо разбудили".
Божена призналась, что больше всего сожалеет о том, что они с Игорем так и не успели стать родителями. Несколько лет назад она пыталась забеременеть, но ей так и не удалось.
Теперь же, после смерти супруга, журналистка твердо решила завести от него ребенка с помощью современных методов - это единственное, что мотивирует ее жить дальше.
Как выяснилось, в репродуктивном банке остались биологические материалы Малашенко.
В соцсетях Рынска сообщила, что собирается продать часть своих драгоценностей. "Друзья, мне надо как-то выкручиваться. Вот такой счет пришел от клиники. А их минимум еще три будет. Поэтому я продаю вещи. Изгаляться тут не над чем. Свои вещи сама и продаю", - написала она и показала крупный чек из медицинского центра.