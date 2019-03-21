Петравича пока не получила допуска к гостайне

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) еще не предоставило допуск к государственной тайне министру благосостояния Рамоне Петравиче (KPV LV), подтвердила агентству ЛЕТА советник министра по коммуникации Лиесма Калве.
По данным агентства ЛЕТА, из министров правительства Кришьяниса Кариньша допуск к гостайне не получили министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV), министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") и министр экономики Ральф Немиро (KPV LV).
Кариньш на этой неделе заявил, что, если кто-то из министров не получит допуска к гостайне, возможно, придется искать других министров.