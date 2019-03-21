"Был бы человек, а статья найдется". Ушаков прокомментировал позицию Пуце

"Нет никаких сомнений в том, что министр пытается отправить меня в отставку", - сказал мэр.

Ушаков сказал, что сразу после выборов в Сейм в городе появились списки должностных лиц и политиков, которых нужно отправить в отставку.

"Ни для кого не секрет, что в этих списках всегда было и мое имя. То, что делает сейчас Юрис Пуце, характеризуется принципом "был бы человек, а статья найдется"", - заявил мэр.

По словам Ушакова, Пуце и его партия "Для развития Латвии" всегда были самыми жесткими оппонентами "Согласия" и лично мэра.

"Они прикрываются красивыми лозунгами о европейских и либеральных ценностях, но это его партия выдвигала Мартиньша Бондарса из Krājbanka на должность мэра. В Рижской думе они единственные голосовали против закрытия игорных залов", - сказал Ушаков.

Мэр считает, что теперь партия Пуце на уровне Сейма защищает интересы игорного бизнеса и в то же время пытается отомстить Ушакову, "торпедируя" работу Рижской думы всеми возможными способами.