Осторожно: рак пищевода! Горячие напитки нужно непременно охлаждать
Для защиты от рака в горячие напитки вроде чая и кофе нужно добавлять молоко. Если температура этих напитков слишком высока, то риск развития опухолей пищевода увеличивается в два раза.
Употребление слишком горячего чая или кофе более чем в два раза увеличивает риск развития рака, как установили ученые из Тегеранского университета медицинских наук.
У людей, которые ежедневно пьют чай температурой 60 градусов или выше, риск появления злокачественных новообразований пищевода вырастает на 90%.
Для того, чтобы его снизить, необходимо дать напитку несколько минут остыть или добавить в него молоко.
Таким образом, иранские ученые получили еще одно подтверждение связи горячих напитков и опасной болезни. Однако впервые исследователям удалось доказать эту связь в ходе крупномасштабного наблюдения, которое продолжалось длительное время.
Слишком горячие напитки раздражают слизистую рта и горла, что является разновидностью "топлива" для опухолей, как полагают ученые.
Рак пищевода является восьмым из наиболее распространенных в мире злокачественных новообразований, а также одной из основных причин смертности от опухолей.
Специалисты считают, что полученные ими данные о чае справедливы и по отношению к другим напиткам, включая кофе или горячий шоколад.
В целом исследование продолжалась 13 лет, его участниками стали более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет, проживавшие на северо-востоке Ирана. За период наблюдений было зафиксировано 317 случаев рака пищевода. У тех, кто регулярно пил очень горячий чай (75 град. С), вероятность развития этой болезни вырастала в 2,4 раза.