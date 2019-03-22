Постояльцев 30 отелей в Южной Корее тайно снимали в порнофильмах

В Южной Корее от тайной видеосъёмки пострадали около 1600 человек. Видео с их участием продавали в период с 24 ноября 2018 года по 2 марта 2019 года, сообщает CNN.
Полицейские задержали двух человек за незаконное распространение снятых видеороликов с участием гостей гостиниц.
Съемки проводились в 42 номерах отелей 30-ти гостиниц, расположенных в десяти городах трех южнокорейских провинций.
Камеры были спрятаны у телевизоров, розеток и держателей для фенов и других местах.
По словам полиции, на сайте были зарегистрированы более 4000 человек, из них у 97 была подписка, за которую они платили 40 евро в месяц. Подписка давала получить особые привилегии, например, возможность повторно посмотреть прямой эфир.
В период с ноября 2018 года до этого месяца сайт принёс создателям более 5000 евро прибыли.
Производство и распространение порнографии в Южной Корее незаконно. При этом в стране широко распространена скрытая съемка секса и обнаженной натуры, что является серьёзной проблемой страны.
В 2017 году полиция получила более 6000 сообщений о подобных видеосъемках.
В прошлом году десятки тысяч южнокорейских женщин вышли на демонстрации с требованием прекратить такие действия, неся плакаты со словами "Моя жизнь - не ваше порно".
Из-за этой проблемы в Сеуле создали спецотдел из женщин, которые регулярно проверяют общественные туалеты в столице на наличие в них скрытых камер видеонаблюдения.