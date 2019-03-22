Постояльцев 30 отелей в Южной Корее тайно снимали в порнофильмах

Полицейские задержали двух человек за незаконное распространение снятых видеороликов с участием гостей гостиниц.

Съемки проводились в 42 номерах отелей 30-ти гостиниц, расположенных в десяти городах трех южнокорейских провинций.

Камеры были спрятаны у телевизоров, розеток и держателей для фенов и других местах.

По словам полиции, на сайте были зарегистрированы более 4000 человек, из них у 97 была подписка, за которую они платили 40 евро в месяц. Подписка давала получить особые привилегии, например, возможность повторно посмотреть прямой эфир.

В период с ноября 2018 года до этого месяца сайт принёс создателям более 5000 евро прибыли.

Производство и распространение порнографии в Южной Корее незаконно. При этом в стране широко распространена скрытая съемка секса и обнаженной натуры, что является серьёзной проблемой страны.

В 2017 году полиция получила более 6000 сообщений о подобных видеосъемках.

В прошлом году десятки тысяч южнокорейских женщин вышли на демонстрации с требованием прекратить такие действия, неся плакаты со словами "Моя жизнь - не ваше порно".