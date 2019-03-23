Пропавший без вести Давис Перконс найден

Как мы уже сообщали, игрок сборной Латвии по регби Перконс 23 декабря 2018 года в 12 часов еще был в Риге, а потом поехал на машине в Олайне. Он оставался ночевать у друга. Машину он припарковал в Олайне на улице Далбес и ушел в неизвестном направлении, которое не установили даже поисковые собаки. Дависа начали искать спустя день после исчезновения: отец ждал своего сына и не дождался.