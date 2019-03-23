Пропавший без вести Давис Перконс найден

В субботу 23 марта, около 15.30 найдено тело без вести пропавшего в декабре прошлого года 28-летний Дависа Перконса, сообщает Госполиция.
Представители организации по поиску людей bezvests.lv прочесывали лесной массив в Олайне и наткнулись на тело мужчины, о чем незамедлительно проинформировали Госполицию.
По предварительным данным на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Возможно, это было самоубийство.
Точную причину смерти установят эксперты в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Как мы уже сообщали, игрок сборной Латвии по регби Перконс 23 декабря 2018 года в 12 часов еще был в Риге, а потом поехал на машине в Олайне. Он оставался ночевать у друга. Машину он припарковал в Олайне на улице Далбес и ушел в неизвестном направлении, которое не установили даже поисковые собаки. Дависа начали искать спустя день после исчезновения: отец ждал своего сына и не дождался.
Последний раз Перконс был замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов.
Наши соболезнования родным и близким...