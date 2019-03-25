71-летняя британка стала самой пожилой эротической танцовщицей

Мэрилин Берси заинтересовалась бурлеском около года назад, когда ей исполнилось 70 лет. Женщине захотелось изменить свою жизнь после того, как муж умер, а дети выросли и разъехались. "Казалось, что я просто существую, - вспоминает она. - Мне было очень одиноко и чего-то не хватало".

Берси увидела в Facebook группу про бурлеск и решила тоже заняться танцами. Ее смущала разница в возрасте с другими участницами представления, но опасения оказались напрасными.

"В бурлеске есть все, что я хочу делать, - говорит Мэрилин. - Меня зацепило с первого дня. Я вдруг почувствовала себя женственной и такой эффектной".

Женщина придумала себе псевдоним Фокси Ля Мер (Foxy La Mer) и теперь раз неделю выступает в бурлеск-шоу c двумя номерами. Ее сценический костюм состоит из корсета, а обнаженные соски прикрывают только кисточки, которые она мастерит самостоятельно.

ФОТО: RACHEL ADAMS/Caters News Agency/Scanpix

ФОТО: RACHEL ADAMS/Caters News Agency/Scanpix

"Считается, что в 70 лет ты уже старик и должен просто сидеть дома, - говорит Берси. - А я не такая". По ее словам,

представление понравилось ее дочери, сын тоже гордится своей матерью, а внук считает ее самой крутой бабушкой на свете.

ФОТО: RACHEL ADAMS/Caters News Agency/Scanpix

ФОТО: RACHEL ADAMS/Caters News Agency/Scanpix