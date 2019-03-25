Женский гороскоп: какая вы мама по знаку Зодиака
Этот женский гороскоп будет полезен как будущим мамочкам, так и тем женщинам, которые уже воспитывают детей. Узнайте, какая вы мама - демократичная, требовательная, ласковая, активная или консервативная?
Овен
Мама-Овен души не чает в своем ребенке. Она считает свое чадо уникальным и сделает все возможное для его счастья.
Представительница этого знака считает себя идеальной матерью, и часто это действительно так и бывает.
Дети Овнов растут в любви и заботе.
Телец
Женщина-Телец - самая ласковая и нежная мама. Она не мыслит свою жизнь без детей и стремится посвящать все свое время их воспитанию. Мама-Телец становится для своих отпрысков настоящим другом: она всегда поймет и поддержит.
Близнецы
Близнецам свойственны демократичные методы воспитания.
Они дают своему ребенку свободу, прислушиваются к его мнению и с ранних лет учат самостоятельности.
Особое внимание женщина-Близнецы стремится уделять образованию своего чада.
Рак
Рак - самая сентиментальная мама. Она трясется над своими детьми, постоянно переживает за них и волнуется. Согласно женскому гороскопу, Рак часто потакает своим отпрыскам, а потом страдает от их избалованности.
Лев
Мама-Лев стремится дать своим детям все самое лучше и дорогое. Нередко дети женщины-Льва вырастают капризными и несамостоятельными. Кроме того,
гоняясь за материальным благополучием для своих детей, Лев может забыть про самое главное - любовь, заботу и внимание.
Дева
Дева - самая заботливая и рациональная мама. Несмотря на кажущуюся сдержанность и холодность, она очень ласкова и нежна со своими детьми. Женщина данного знака Зодиака терпелива, внимательна и справедлива.
Весы
Женщина-Весы считается самой красивой мамой. Она никогда не погрязнет в пеленках и распашонках и всегда будет следить за собой, так как прекрасно понимает, что подает пример своим детям.
Мама-Весы бывает разной: может и поругать, и похвалить. Но все ее воспитательные действия всегда справедливы.
Скорпион
Мама-Скорпион проявляет к своим детям безграничную любовь и преданность. Благодаря своей интуиции она направляет своих отпрысков в нужное русло и оберегает их от неприятностей.
Стрелец
С мамой-Стрельцом детям никогда скучно не бывает. Это мама-праздник. Она стремится к тому, чтобы ее дети жили активной жизнью. Несмотря на это,
женщину данного знака можно назвать серьезной и ответственной матерью: она следит за режимом дня своих детей и все делает строго по расписанию.
Козерог
Внешне мама-Козерог очень сдержанна и холодна. Но внутри нее невероятно много нежности и любви. Женщина-Козерог готова на все ради своих детей, но вместе с этим она очень требовательная и строгая.
Водолей
Мама-Водолей никогда не будет навязывать детям свое мнение.
Представительница этого знака Зодиака учит своих чад самостоятельности, независимости и неиссякаемому оптимизму.
Для нее самое главное - вырастить самодостаточных и уверенных в себе людей.
Рыбы
Рыбы очень чувствительны. Любую неудачу своего ребенка такая мама воспринимает как катастрофу. Женщина этого знака стремится оберегать свое чадо от любых жизненных трудностей, забывая о том, что ему самому необходимо набить шишки, чтобы стать самостоятельным человеком.