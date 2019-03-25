Женский гороскоп: какая вы мама по знаку Зодиака

Овен

Мама-Овен души не чает в своем ребенке. Она считает свое чадо уникальным и сделает все возможное для его счастья.

Представительница этого знака считает себя идеальной матерью, и часто это действительно так и бывает.

Дети Овнов растут в любви и заботе.

Телец

Женщина-Телец - самая ласковая и нежная мама. Она не мыслит свою жизнь без детей и стремится посвящать все свое время их воспитанию. Мама-Телец становится для своих отпрысков настоящим другом: она всегда поймет и поддержит.

Близнецы

Близнецам свойственны демократичные методы воспитания.

Они дают своему ребенку свободу, прислушиваются к его мнению и с ранних лет учат самостоятельности.

Особое внимание женщина-Близнецы стремится уделять образованию своего чада.

Рак

Рак - самая сентиментальная мама. Она трясется над своими детьми, постоянно переживает за них и волнуется. Согласно женскому гороскопу, Рак часто потакает своим отпрыскам, а потом страдает от их избалованности.

Лев

Мама-Лев стремится дать своим детям все самое лучше и дорогое. Нередко дети женщины-Льва вырастают капризными и несамостоятельными. Кроме того,

гоняясь за материальным благополучием для своих детей, Лев может забыть про самое главное - любовь, заботу и внимание.

Дева

Дева - самая заботливая и рациональная мама. Несмотря на кажущуюся сдержанность и холодность, она очень ласкова и нежна со своими детьми. Женщина данного знака Зодиака терпелива, внимательна и справедлива.

Весы

Женщина-Весы считается самой красивой мамой. Она никогда не погрязнет в пеленках и распашонках и всегда будет следить за собой, так как прекрасно понимает, что подает пример своим детям.

Мама-Весы бывает разной: может и поругать, и похвалить. Но все ее воспитательные действия всегда справедливы.

Скорпион

Мама-Скорпион проявляет к своим детям безграничную любовь и преданность. Благодаря своей интуиции она направляет своих отпрысков в нужное русло и оберегает их от неприятностей.

Стрелец

С мамой-Стрельцом детям никогда скучно не бывает. Это мама-праздник. Она стремится к тому, чтобы ее дети жили активной жизнью. Несмотря на это,

женщину данного знака можно назвать серьезной и ответственной матерью: она следит за режимом дня своих детей и все делает строго по расписанию.

Козерог

Внешне мама-Козерог очень сдержанна и холодна. Но внутри нее невероятно много нежности и любви. Женщина-Козерог готова на все ради своих детей, но вместе с этим она очень требовательная и строгая.

Водолей

Мама-Водолей никогда не будет навязывать детям свое мнение.

Представительница этого знака Зодиака учит своих чад самостоятельности, независимости и неиссякаемому оптимизму.

Для нее самое главное - вырастить самодостаточных и уверенных в себе людей.

Рыбы