ФОТО: В Риге прошло шествие памяти жертв коммунистического геноцида

Несколько сотен человек, в том числе государственные должностные лица, приняли участие в шествии памяти жертв коммунистического геноцида через Вецригу.
Шествие началось у Музея оккупации и завершилось у памятника Свободы. В нем участвовали в основном люди старшего поколения.
В шествии принимали участие спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс, депутаты Сейма.
В руках у участников шествия были флаги Латвии, Литвы, Эстонии.
Галерея: Шествие памяти жертв коммунистического геноцида
Сегодня, 25 марта, в Риге в память жертв депортаций 1949 года запланировано также несколько концертов. Памятное мероприятие прошло на станции Шкиротава.