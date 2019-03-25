ФОТО: В Риге прошло шествие памяти жертв коммунистического геноцида

Шествие началось у Музея оккупации и завершилось у памятника Свободы. В нем участвовали в основном люди старшего поколения.

В шествии принимали участие спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс, депутаты Сейма.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В руках у участников шествия были флаги Латвии, Литвы, Эстонии.

Галерея: Шествие памяти жертв коммунистического геноцида

Сегодня, 25 марта, в Риге в память жертв депортаций 1949 года запланировано также несколько концертов. Памятное мероприятие прошло на станции Шкиротава.