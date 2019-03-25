Бывший муж певицы Айи Андреевой впервые стал отцом
Специалист по питанию и фитнес-инструктор Юстине Апине поделилась в соцсетях радостной новостью - у них с супругом - предпринимателем Томом Берзиньшем, который ранее был женат на певице Айе Андреевой (Aisha), - родилась дочь.
Имя малышки еще не известно, но, по словам счастливой мамы, появилась на свет она 19 марта.
"Доченька, среди множества звезд на небосводе жизни теперь сияет и твоя!" - подписала трогательное фото Юстине.
Напомним, ранее Том Берзиньш был женат на певице Айе Андреевой. Они оформили отношения 20 июня 2013 года, однако этот брак просуществовал неполных три года.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Встреча с певицей Айей Андреевой