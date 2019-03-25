Вт, 26.03.2019
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Бывший муж певицы Айи Андреевой впервые стал отцом
Поздравляем!

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Специалист по питанию и фитнес-инструктор Юстине Апине поделилась в соцсетях радостной новостью - у них с супругом - предпринимателем Томом Берзиньшем, который ранее был женат на певице Айе Андреевой (Aisha), - родилась дочь.

Имя малышки еще не известно, но, по словам счастливой мамы, появилась на свет она 19 марта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Доченька, среди множества звезд на небосводе жизни теперь сияет и твоя!" - подписала трогательное фото Юстине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее Том Берзиньш был женат на певице Айе Андреевой. Они оформили отношения 20 июня 2013 года, однако этот брак просуществовал неполных три года.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Встреча с певицей Айей Андреевой

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