Бывший муж певицы Айи Андреевой впервые стал отцом

Имя малышки еще не известно, но, по словам счастливой мамы, появилась на свет она 19 марта.

"Доченька, среди множества звезд на небосводе жизни теперь сияет и твоя!" - подписала трогательное фото Юстине.

Напомним, ранее Том Берзиньш был женат на певице Айе Андреевой. Они оформили отношения 20 июня 2013 года, однако этот брак просуществовал неполных три года.