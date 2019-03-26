Европарламент поддержал неоднозначную директиву об авторском праве

Несмотря на предшествовавшие голосованию бурные дебаты и активную лоббистскую деятельность Европарламент поддержал реформу в сфере авторского права 348 голосами "за" и 274 "против". 36 депутатов воздержались.

Борьба за реформу в сфере авторских прав в Европе началась в 2016 году, когда Европейская комиссия предложила привести правила в соответствие с цифровой эпохой. Предложение привело к бурным спорам между технологическими компаниями, создателями контента и странами ЕС.

Главным яблоком раздора является пункт, требующий, чтобы принадлежащая Google платформа Youtube и другие платформы удаляли с помощью автоматических фильтров нарушающий авторские права контент. В противном случае им грозит крупный штраф.

Второй вызвавший основательные споры пункт - "сопутствующие авторскому права", в соответствии с которым интернет-платформы должны платить СМИ за новости, к которым платформа отсылает и отрывки которых она публикует.