Шац, Меерсон, Зелигер. В Риге пройдёт Stand-Up трёх поколений

На сцену Studio 69 поднимутся три комика 16-летний Борис Хелигер, 35-летний Игорь Меерсон и 53-летний Михаил Шац. Комики расскажут о своём жизненном опыте, мечтах, реальности, себе и обществе, с трёх разных сторон, но неизменно с юмором и самоиронией.

Михаил Шац не нуждается в представлении. Он является легендой российского телевидения, известным телеведущим, продюсером и с недавних пор ещё и стендап-комиком. Зрители помнят его по таким телепроектам как "О.С.П. Студия", "Слава Богу, ты пришёл!" и "Хорошие Шутки".

Игорь Меерсон - входит в число девяти главных российских комиков по версии Time-Out. Stand-Up комик, сценарист, участник ТВ-проектов Comedy Club, "Ленинградский Stand-Up Клуб", креативный продюсер "Comedy Баттл", а также сценарист фильмов "Ёлки", "Джунгли" и "Призрак".

Борис Зелигер - входит в число пяти самых талантливых мальчиков по версии своей бабушки. Кроме того, он является участником ТВ-проектов "Фестиваль Открытый Микрофон", "Рассмеши Комика", а в конце прошлого года многие заметили его на YouTube-канале известного стендап-комика Данилы Поперечного.